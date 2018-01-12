Фил Невилл советует Санчесу пойти по стопам Кантона и Ван Перси

Знаменитый в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл предлагает нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу присоединиться к манкунианцам:

«Я по-настоящему расстроился, ведь все думал, что он собирается в синюю часть Манчестера.

Очевидно, что он не останется в „Арсенале“. Если „Юнайтед“ решит его подписать, 25 млн фунтов станут достойной суммой.

На мой взгляд, это будет потрясающий трансфер. Если вспомнить покупки „Манчестер Юнайтед“ в прошлом, Кантона пришел неожиданно, Ван Перси тоже удивил, но они оба помогли МЮ выигрывать титулы. Думаю, здесь может случиться схожая ситуация. Он именно тот человек, который способен заиграть на „Олд Траффорд“».

Ранее сообщалось, что в обратном направлении «красные дьяволы» готовы отправить полузащитника Генриха Мхитаряна.