Фил Невилл советует Санчесу пойти по стопам Кантона и Ван Перси

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария Фонбет 3.95 3.8 1.95
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.77 3.3 5
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам Фонбет 2.45 3.2 2.95
  • Главные новости
  • Все новости
17:42
Конте не исключил уход из «Челси»21
17:15
Бистрович - игрок ЦСКА95
15:17
Икарди требует увеличения зарплаты в «Интере» до 9 млн евро за сезон18
14:46
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании54
13:49
Форвард «Тосно» Марков отправится на сбор с «Динамо»58
20:59
«Реал» готов был купить Месси в 2013 году за 250 млн евро0
20:55
Асприлья: «Сейчас бы я стоил 200 млн евро»0
20:42
«Манчестер Сити» готов отказаться от идеи покупки Санчеса зимой4
20:34
Эмери: «Рад, что Раньери работает во Франции»2
20:25
Бочелли: «Я фанат „Интера“ и ненавистник „Ювентуса“»10
20:24
Кинтеро, выступавший за «Ростов», вернулся в «Челси»6
20:14
Михайлович: «Займусь боксом»1
19:50
СМИ узнали сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича9
19:47
Почеттино: «Я не берусь утверждать, что „Тоттенхэм“ кого-то купит этой зимой»1
19:39
«Вест Хэм» не планирует продавать Кэрролла и Чичарито5
19:37
Ротань стал игроком киевского «Динамо»2
19:33
«Ливерпуль» включился в борьбу за молодого полузащитника «Норвича»2
19:26
Бензема отклонил предложения «Челси» и «Арсенала»8
19:08
Агент: «Бистрович отверг предложения из Италии, Испании и Хорватии»6
18:55
Доннарумма всё ближе к ПСЖ4
18:44
Бенитес: «„Ньюкасл“ работает над трансферами»1
18:40
Бистрович: «Надеюсь оставить заметный след в истории ЦСКА»9
18:33
Клопп: «Старридж пока что игрок „Ливерпуля“»3
18:32
«Крылья Советов» не планируют приглашать Анюкова9
18:28
Азар: «И Моуриньо, и Конте любят поговорить с журналистами»1

Фил Невилл советует Санчесу пойти по стопам Кантона и Ван Перси

сегодня, 09:53

Знаменитый в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл предлагает нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу присоединиться к манкунианцам:

«Я по-настоящему расстроился, ведь все думал, что он собирается в синюю часть Манчестера.

Очевидно, что он не останется в „Арсенале“. Если „Юнайтед“ решит его подписать, 25 млн фунтов станут достойной суммой.

На мой взгляд, это будет потрясающий трансфер. Если вспомнить покупки „Манчестер Юнайтед“ в прошлом, Кантона пришел неожиданно, Ван Перси тоже удивил, но они оба помогли МЮ выигрывать титулы. Думаю, здесь может случиться схожая ситуация. Он именно тот человек, который способен заиграть на „Олд Траффорд“».

Ранее сообщалось, что в обратном направлении «красные дьяволы» готовы отправить полузащитника Генриха Мхитаряна.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» готов был купить Месси в 2013 году за 250 млн евро
Сегодня, 20:59 0
Асприлья: «Сейчас бы я стоил 200 млн евро»
Сегодня, 20:55 0
Эмери: «Рад, что Раньери работает во Франции»
Сегодня, 20:34 2
Бочелли: «Я фанат „Интера“ и ненавистник „Ювентуса“»
Сегодня, 20:25 10
Почеттино: «Я не берусь утверждать, что „Тоттенхэм“ кого-то купит этой зимой»
Сегодня, 19:47 1
«Вест Хэм» не планирует продавать Кэрролла и Чичарито
Сегодня, 19:39 5
Обсудить
Все комментарии
hoper
hoper ответил Ptaha91
сегодня в 19:43
Ptaha91:
Без обид болельщики МЮ, но на данный момент ваш футбол не привлекателен для атакующих игроков, не верю , что Санчес на такое пойдет
В МЮ надо парковщика заменить и всё.А кому там атаковать поверь найдётся.Не тот товарищ у руля
hoper
hoper ответил Ptaha91
сегодня в 19:41
Ptaha91:
Я если честно хочу что бы Моура уволили, так как сам хочу тот сильный атакующий Мю видет, особенно задолбало смотреть на наше дерби, которое самое великое в мире как по мне, а Маур его испортил(
Дружище лично я присваиваю тебе звание самого адекватного болельщика Ливерпуля на этом сайте.С уважением болельщик МЮ .
hoper
hoper ответил RedDevil88
сегодня в 19:36
RedDevil88:
Хм...прогресса нет? за три года после САФа 1 КА, за 1.5 Маура - 3 кубка(ну пусть 2 если СК не считать),сейчас идем на 2м месте,уже в 1/8 ЛЧ и 1/16 КА....это не прогресс? да,футбол сомнительный,но на данный момент лучший после САФа!!! А если,допустим,мы финишируем 2ми в АПЛ,дойдем до 1/2 ЛЧ или ,ну допустим, даже до финала и будем бороться в КА за победу всё равно скажешь,что прогресса нет??? вот если он закончит в ТОП-4 (3-4 место),вылетит из ЛЧ и КА в 1/8 или 1/4 тогда ДА,соглашусь!Но чего гадать то? Предлагаю оценки Мауру выставлять в мае,а не в январе! ЗС: а что касается Руни - да легенда,но он реально перестал показывать свой футбол еще во второй год ЛВГ,так что я лично считаю,что его продажа в Эвертон была закономерна! а Микки выходил в последних матчах против слабых команд - итог думаю ты видел!Я не говорю,что его нужно гнать поганой метлой,но место в старте он сейчас явно не заслуживает! Высказываю сугубо своё личное мнение!
В целом всё верно, но очень напрягает отсутствие игры у команды с таким составом.Трансферы дорогие и мягко говоря почти провальные.Ни Погба ,ни Мхитарян ,ни Лукаку ,ни Байи не показывают того что они должны делать.Линделёфф вообще песня.Матич один наверное из всех кто борется на поле из выше названных.Нужна командная осмысленная игра.А её нет.Вообще нет
RedDevil88
RedDevil88 ответил Антибиотик111
сегодня в 16:51
Антибиотик111:
Прогресса нет в игре,порой возникает дежавю 15-16 года,когда при просмотре игры любимой команды делаешь все что угодно,но не смотришь в экран.Мики начал сезон здорово,был одним из лучших (если не лучшим),а потом он резко сел на лавку(не впервые замечаю за муром подобное,что лучший игррк и один из лидеров садится на лавку,так было и в Реале).Руни-Руни забил столько же голов,как Лукака вместо которого и отдали легенду+гору денег.Только слепой не видит,что от горилы мяч как от стенки отлетает,всегда говорил и буду говлрить,что Лукака это не топ форвард-его уровень это Эвертон в лучшем случае.. Может и рано ставить оценки,но я стал замечать,что пропуская матч мю по тв я не расстраиваюсь-а это уже звоночек,лично доя меня так точно. И это тоже,только мое личное и возможно субъективное мнение.
Лукакау не топ - точно! Я сам его хуе**сил постоянно,т.к. он у Маура неприкосновенный + его игра в защите) это как Кокорин при Луческу постоянно возвращался,а цыган ему говорил,что не нужно этого делать,только привозы от тебя!)
Микки начал хорошо,но что-то пошло не так(пускай там внутри команды разбираются,слухам не очень верю)!
Руни за Эвертон забивает,т.к. он сейчас там лидер и все на него играют....а может просто второе дыхание открылось т.к. нет конкурентов (по статусу то точно)
Да!пропуская МЮ начинает играть гораздо лучше - это факт!
Единственное что мне совсем не понятно - это трансферная политика на данный момент!!!
Если в этом сезоне всё ясно,почему бесплатно не подписать Санчеча,Озила,Горецку....из Бордо парниша пусть приходит,Лукас Маура,из Интера(не помню фамилию) и т.д.
Зарплатной ведомости хватит на всех, + 50-70 млн. на транчферы чтобы завершить сезон - "на высокой ноте" - это копейки для МЮ!!!!
Пускай берут Гризмана за 100 и Дибалу за 150 и будет прекрасная команда!!!
Вот это мне не понятно.....Почему сейчас не сделать хоть какие-то шаги?????
Антибиотик111
Антибиотик111 ответил RedDevil88
сегодня в 13:36
Прогресса нет в игре,порой возникает дежавю 15-16 года,когда при просмотре игры любимой команды делаешь все что угодно,но не смотришь в экран.Мики начал сезон здорово,был одним из лучших (если не лучшим),а потом он резко сел на лавку(не впервые замечаю за муром подобное,что лучший игррк и один из лидеров садится на лавку,так было и в Реале).Руни-Руни забил столько же голов,как Лукака вместо которого и отдали легенду+гору денег.Только слепой не видит,что от горилы мяч как от стенки отлетает,всегда говорил и буду говлрить,что Лукака это не топ форвард-его уровень это Эвертон в лучшем случае..
Может и рано ставить оценки,но я стал замечать,что пропуская матч мю по тв я не расстраиваюсь-а это уже звоночек,лично доя меня так точно.
И это тоже,только мое личное и возможно субъективное мнение.
RedDevil88
RedDevil88 ответил Антибиотик111
сегодня в 13:03
Антибиотик111:
Моуриньо подходит нашей команде,как пятая лапа собаке.По началу, я тоже был очень рад его назначению(тк он был синонимом успеха,пусть и футбол иногда выглядел скучным),но за почти 2 сезона я увидел только лишь все более оборонительный стиль,уход Руни взамен горилы и Ибры(Ибра хорош,но Руни легенда и лучше было бы его оставить),сейчас ещё и Мики маринуем..Дальше что?Будет как в Реале,ДДХ на лавку за разговорчики,а Ромеро в рамку?Прогресса нет,только аппетиты на трансферы растут,да и ту ко всякого рода соснительным покупкам тянут 2 друга агента...
Хм...прогресса нет? за три года после САФа 1 КА, за 1.5 Маура - 3 кубка(ну пусть 2 если СК не считать),сейчас идем на 2м месте,уже в 1/8 ЛЧ и 1/16 КА....это не прогресс? да,футбол сомнительный,но на данный момент лучший после САФа!!! А если,допустим,мы финишируем 2ми в АПЛ,дойдем до 1/2 ЛЧ или ,ну допустим, даже до финала и будем бороться в КА за победу всё равно скажешь,что прогресса нет??? вот если он закончит в ТОП-4 (3-4 место),вылетит из ЛЧ и КА в 1/8 или 1/4 тогда ДА,соглашусь!Но чего гадать то? Предлагаю оценки Мауру выставлять в мае,а не в январе!
ЗС: а что касается Руни - да легенда,но он реально перестал показывать свой футбол еще во второй год ЛВГ,так что я лично считаю,что его продажа в Эвертон была закономерна!
а Микки выходил в последних матчах против слабых команд - итог думаю ты видел!Я не говорю,что его нужно гнать поганой метлой,но место в старте он сейчас явно не заслуживает!
Высказываю сугубо своё личное мнение!
YRunner
YRunner
сегодня в 12:41
Фил Невилл:
Я по-настоящему расстроился, ведь все думал, что он собирается в синюю часть Манчестера.
А где эта синяя часть Манчестера??? Знаю только красную и эту ну как её.....голубую.
Антибиотик111
Антибиотик111 ответил RedDevil88
сегодня в 12:26
Моуриньо подходит нашей команде,как пятая лапа собаке.По началу, я тоже был очень рад его назначению(тк он был синонимом успеха,пусть и футбол иногда выглядел скучным),но за почти 2 сезона я увидел только лишь все более оборонительный стиль,уход Руни взамен горилы и Ибры(Ибра хорош,но Руни легенда и лучше было бы его оставить),сейчас ещё и Мики маринуем..Дальше что?Будет как в Реале,ДДХ на лавку за разговорчики,а Ромеро в рамку?Прогресса нет,только аппетиты на трансферы растут,да и ту ко всякого рода соснительным покупкам тянут 2 друга агента...
RedDevil88
RedDevil88 ответил AlexBang
сегодня в 11:32
AlexBang:
Атакующая игра ушла вместе с САФом, а теперь лишь игра от обороны и куча навесов, иногда бывает атакующая игра, но лишь моментами. Хотел, чтобы Клопп возглавил МЮ, но вы перехватили.
по сравнению с товарищем ЛВГ, у Маура не автобус, а истребитель!!! при ЛВГ я реально несколько раз засыпал на матчач,тошнотворное зрелище!!!!Шутку про первый тайм на Олд Траффорд помнишь??Правда вы все(болельщики МЮ) об этом очень быстро забыли!!!
ЗС: вши и клопы всякие нам не нужны!!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:59
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил AlexBang
    сегодня в 10:45
    AlexBang:
    Атакующая игра ушла вместе с САФом, а теперь лишь игра от обороны и куча навесов, иногда бывает атакующая игра, но лишь моментами. Хотел, чтобы Клопп возглавил МЮ, но вы перехватили.
    Я если честно хочу что бы Моура уволили, так как сам хочу тот сильный атакующий Мю видет, особенно задолбало смотреть на наше дерби, которое самое великое в мире как по мне, а Маур его испортил(
    Robbaggio
    Robbaggio ответил Bendestro_1
    сегодня в 10:43
    Не все (например, Блан или Дешам), но Кантона точно не склоняется, как в прямом, так и переносном смысле)
    Red_team
    Red_team ответил Bendestro_1
    сегодня в 10:39
    Bendestro_1:
    А я думал, что французские фамилии не склоняются...
    Как же бесит когда пишут КантонЫ, ПогбЫ и т.д. почти так же как машЫна
    AlexBang
    AlexBang ответил Ptaha91
    сегодня в 10:30
    Ptaha91:
    Без обид болельщики МЮ, но на данный момент ваш футбол не привлекателен для атакующих игроков, не верю , что Санчес на такое пойдет
    Атакующая игра ушла вместе с САФом, а теперь лишь игра от обороны и куча навесов, иногда бывает атакующая игра, но лишь моментами. Хотел, чтобы Клопп возглавил МЮ, но вы перехватили.
    Bendestro_1
    Bendestro_1
    сегодня в 10:27
    А я думал, что французские фамилии не склоняются...
    t2k
    t2k ответил Ptaha91
    сегодня в 10:26
    Санчеса пепка уже раз продал) санчес хочет всякие ушастики подержать в руках и бабосики срубить.. мю вариант..
    shur
    shur
    сегодня в 10:17
    ...Кантона?!...Это у кого надо Кантона!!! Кантона был в МЮ бандитом,а Санчес простой хулиган,хотя почему бы и нет?!
    Ptaha91
    Ptaha91
    сегодня в 10:16
    Без обид болельщики МЮ, но на данный момент ваш футбол не привлекателен для атакующих игроков, не верю , что Санчес на такое пойдет
    KZ KZ FOOTBАL
    KZ KZ FOOTBАL
    сегодня в 10:01
    Давай в МЮ!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100