Фил Невилл советует Санчесу пойти по стопам Кантона и Ван Перси

Знаменитый в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл предлагает нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу присоединиться к манкунианцам:
«Я по-настоящему расстроился, ведь все думал, что он собирается в синюю часть Манчестера.
Очевидно, что он не останется в „Арсенале“. Если „Юнайтед“ решит его подписать, 25 млн фунтов станут достойной суммой.
На мой взгляд, это будет потрясающий трансфер. Если вспомнить покупки „Манчестер Юнайтед“ в прошлом, Кантона пришел неожиданно, Ван Перси тоже удивил, но они оба помогли МЮ выигрывать титулы. Думаю, здесь может случиться схожая ситуация. Он именно тот человек, который способен заиграть на „Олд Траффорд“».
Ранее сообщалось, что в обратном направлении «красные дьяволы» готовы отправить полузащитника Генриха Мхитаряна.
Микки начал хорошо,но что-то пошло не так(пускай там внутри команды разбираются,слухам не очень верю)!
Руни за Эвертон забивает,т.к. он сейчас там лидер и все на него играют....а может просто второе дыхание открылось т.к. нет конкурентов (по статусу то точно)
Да!пропуская МЮ начинает играть гораздо лучше - это факт!
Единственное что мне совсем не понятно - это трансферная политика на данный момент!!!
Если в этом сезоне всё ясно,почему бесплатно не подписать Санчеча,Озила,Горецку....из Бордо парниша пусть приходит,Лукас Маура,из Интера(не помню фамилию) и т.д.
Зарплатной ведомости хватит на всех, + 50-70 млн. на транчферы чтобы завершить сезон - "на высокой ноте" - это копейки для МЮ!!!!
Пускай берут Гризмана за 100 и Дибалу за 150 и будет прекрасная команда!!!
Вот это мне не понятно.....Почему сейчас не сделать хоть какие-то шаги?????
Микки начал хорошо,но что-то пошло не так(пускай там внутри команды разбираются,слухам не очень верю)!
Руни за Эвертон забивает,т.к. он сейчас там лидер и все на него играют....а может просто второе дыхание открылось т.к. нет конкурентов (по статусу то точно)
Да!пропуская МЮ начинает играть гораздо лучше - это факт!
Единственное что мне совсем не понятно - это трансферная политика на данный момент!!!
Если в этом сезоне всё ясно,почему бесплатно не подписать Санчеча,Озила,Горецку....из Бордо парниша пусть приходит,Лукас Маура,из Интера(не помню фамилию) и т.д.
Зарплатной ведомости хватит на всех, + 50-70 млн. на транчферы чтобы завершить сезон - "на высокой ноте" - это копейки для МЮ!!!!
Пускай берут Гризмана за 100 и Дибалу за 150 и будет прекрасная команда!!!
Вот это мне не понятно.....Почему сейчас не сделать хоть какие-то шаги?????
Может и рано ставить оценки,но я стал замечать,что пропуская матч мю по тв я не расстраиваюсь-а это уже звоночек,лично доя меня так точно.
И это тоже,только мое личное и возможно субъективное мнение.
Может и рано ставить оценки,но я стал замечать,что пропуская матч мю по тв я не расстраиваюсь-а это уже звоночек,лично доя меня так точно.
И это тоже,только мое личное и возможно субъективное мнение.
ЗС: а что касается Руни - да легенда,но он реально перестал показывать свой футбол еще во второй год ЛВГ,так что я лично считаю,что его продажа в Эвертон была закономерна!
а Микки выходил в последних матчах против слабых команд - итог думаю ты видел!Я не говорю,что его нужно гнать поганой метлой,но место в старте он сейчас явно не заслуживает!
Высказываю сугубо своё личное мнение!
ЗС: а что касается Руни - да легенда,но он реально перестал показывать свой футбол еще во второй год ЛВГ,так что я лично считаю,что его продажа в Эвертон была закономерна!
а Микки выходил в последних матчах против слабых команд - итог думаю ты видел!Я не говорю,что его нужно гнать поганой метлой,но место в старте он сейчас явно не заслуживает!
Высказываю сугубо своё личное мнение!
Я по-настоящему расстроился, ведь все думал, что он собирается в синюю часть Манчестера.
А где эта синяя часть Манчестера??? Знаю только красную и эту ну как её.....голубую.
Я по-настоящему расстроился, ведь все думал, что он собирается в синюю часть Манчестера.
А где эта синяя часть Манчестера??? Знаю только красную и эту ну как её.....голубую.
ЗС: вши и клопы всякие нам не нужны!!
ЗС: вши и клопы всякие нам не нужны!!