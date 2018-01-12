Бывший тренер «Зенита»: «Луческу за ошибки по головке не погладит, будет кричать»

Бывший тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич вспомнил о периоде, когда при Мирче Луческу голкипер Юрий Лодыгин потерял место в основном составе команды:

«Лодыгин был готов конкурировать с Лунёвым, не знаю, что случилось. Когда тот пришёл в „Зенит“, Юрий хорошо играл. В прошлом году при нас он тоже неплохо начал, но потом совершил одну, вторую ошибку. Нужно быть готовым забыть об этом, но ошибки продолжились. При этом нужно понимать, что Луческу не станет тебя утешать. За ошибки по головке не погладит, будет кричать. В любом случае Лодыгин показал, что он уровень „Зенита“: Юра выиграл чемпионство с Виллаш-Боашем».

Напомним, что в декабре Лодыгин вышел на 4-е место в списке самых «сухих» вратарей «Зенита» в чемпионатах России.