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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Бывший тренер «Зенита»: «Луческу за ошибки по головке не погладит, будет кричать»

сегодня, 10:31

Бывший тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич вспомнил о периоде, когда при Мирче Луческу голкипер Юрий Лодыгин потерял место в основном составе команды:

«Лодыгин был готов конкурировать с Лунёвым, не знаю, что случилось. Когда тот пришёл в „Зенит“, Юрий хорошо играл. В прошлом году при нас он тоже неплохо начал, но потом совершил одну, вторую ошибку. Нужно быть готовым забыть об этом, но ошибки продолжились. При этом нужно понимать, что Луческу не станет тебя утешать. За ошибки по головке не погладит, будет кричать. В любом случае Лодыгин показал, что он уровень „Зенита“: Юра выиграл чемпионство с Виллаш-Боашем».

Напомним, что в декабре Лодыгин вышел на 4-е место в списке самых «сухих» вратарей «Зенита» в чемпионатах России.

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Все комментарии
ermak6448
ermak6448
сегодня в 15:00
Дело уже прошлое
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:38
Порядочным "Зенит" был только при Садырине. А сейчас это "проект зеня".
Литейный 4
Литейный 4 ответил nikolah
сегодня в 13:32
nikolah:
надо было оставлять Румына
Хрен редьки не слаще! :)
nikolah
nikolah
сегодня в 13:23
надо было оставлять Румына
Коля58
Коля58 ответил Литейный 4
сегодня в 12:05
Литейный 4:
До рекордов Селихова и Реброва ему очень далеко!
Ладыгин тоже накосячил не мало! Но до Реброва ему конечно далековато! Но и Зенит не Спартак! То что разрешается Реброву нужно искоренять в Зените! )
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:45
Лодыгин неплохой воротчик,но ,как мне кажется,очень подвержен влиянию собственных впечатлений и накручиванию вины за пропущенный мяч и как следствие спад в игре.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:08
Когда в таборе не порядок цыган по голове гладить не будет. Это хорошо ещё, что он люля-кебаб не сделал..)
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz ответил Литейный 4
сегодня в 10:58
Литейный 4:
До рекордов Селихова и Реброва ему очень далеко!
У Селихова в Ливерпуля смешная песенка была:
А бабочки крылышками бяк бяк бяк бяк!!!!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:40
До рекордов Селихова и Реброва ему очень далеко!
drug01
drug01
сегодня в 10:39
Зенит всех своих тренеров вспоминает.
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