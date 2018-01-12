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Комбаров взял «огненное интервью» у Глушакова

сегодня, 12:09

«Спартак» находится в ОАЭ и продолжает тренироваться в рамках первого зимнего сбора. Защитник Дмитрий Комбаров решил заделаться интервьюером и пообщался с капитаном команды Денисом Глушаковым. Хавбек отметил, что настроение у него отличное:

«Димочка, настроение супер. С тобой отдыхать одно удовольствие. И тренироваться тоже. Получил удовольствие. Ноги свежие у меня. Программу в отпуске я отработал идеально. На пять с плюсом. А ты отработал?»

«Я тоже отработал», – ответил Глушакову Комбаров.

Пресс-служба «Спартака» назвала интервью «огненным».

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Все комментарии
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka ответил Майкл59ru
сегодня в 20:28
Майкл59ru:
Я знал что тебе понравится )
открою тебе секрет - твой коммент получил 1 лайк, и естественно не от меня
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Don trambon
сегодня в 20:02
Don trambon:
тьфу
    Коля58
    Коля58 ответил Литейный 4
    сегодня в 19:42
    Литейный 4:
    "Димочка, настроение супер. С тобой отдыхать одно удовольствие." Тьфу, бесстыдство и разврат!
    А что вы хотели? От поклонников Моисеевых и Трубачей? )
    Коля58
    Коля58
    сегодня в 19:40
    Извиняюсь а что 7партач на соккере запретили?
    Коля58
    Коля58
    сегодня в 19:39
    Глушаков что переметнулся? Он же с Промесом парился раньше!?
    Коля58
    Коля58
    сегодня в 19:37
    Фу какая гадость! К сожалению 7партачи даже не понимают это! Еще раз ФУ!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 19:35
    Снова вырезали... вот полное : "Ноги свежие у меня ,побритые. Программу в отпуске по стриптизу я отработал идеально. На пять с плюсом. А ты как и чем отработал?»
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 19:30
    че за разврат ? Не клуб а сплошная голландия
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил Tommy Lee
    сегодня в 19:28
    Tommy Lee:
    Свиньи - парнокопытные, вы самокритичны
      самуил кац 1
      самуил кац 1
      сегодня в 19:26
      Во что взял, стесняюсь спросить ? Хотя - догадаться нетрудно, зная свинские нравы.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 18:44
      А может - это любовь?!? Она нечаянно нагрянет!!!
      Tommy Lee
      Tommy Lee ответил Владимир_Спартак
      сегодня в 18:44
      Владимир_Спартак:
      Кое-кто с чемоданами, а наши с юмором который не понимают многие парнокопытные.
      Свиньи - парнокопытные, вы самокритичны
      13 RUS
      13 RUS
      сегодня в 16:55
      Клоуны
      Завтра
      Завтра ответил fcspartak
      сегодня в 16:43
      fcspartak:
      идеологически я за Спартак! а Вы за кого?
      ты чей клон?) кого опять забанили?)
      fcspartak
      fcspartak ответил Завтра
      сегодня в 15:50
      Завтра:
      Мдааа.. "Вашему брату" везде "мерещится", что все игры где они не выиграли - куплены, вся страна поголовно "топит за Спартак", а не любят только "клоны в интернете". Как называется "общество по идеологическим интересам, отрицающее всё, что может подвергнуть их идеологию сомнению?? А??? Как???
      идеологически я за Спартак! а Вы за кого?
      Tommy Lee
      Tommy Lee
      сегодня в 15:50
      Димочка? Отработал? Всё понятно, хрюшки как обычно.
      Завтра
      Завтра ответил fcspartak
      сегодня в 15:39
      fcspartak:
      ты чей клон?) кого опять забанили?)
      Мдааа.. "Вашему брату" везде "мерещится", что все игры где они не выиграли - куплены, вся страна поголовно "топит за Спартак", а не любят только "клоны в интернете".

      Как называется "общество по идеологическим интересам, отрицающее всё, что может подвергнуть их идеологию сомнению?? А??? Как???
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Фан Джигурды
      сегодня в 15:35
      Фан Джигурды:
      Какой же я странный? Я тайный поклонник Спартака!
      Оп, спалил клона))
      fcspartak
      fcspartak ответил ПАДРЕ
      сегодня в 15:18
      ПАДРЕ:
      А ты?
      маэстро клонов ошибся и не с того ответил))) спасибо поржал)))
      ПАДРЕ
      ПАДРЕ ответил fcspartak
      сегодня в 15:16
      fcspartak:
      ты чей клон?) кого опять забанили?)
      А ты?
      fcspartak
      fcspartak ответил Завтра
      сегодня в 15:15
      Завтра:
      Неприятно да? Ну ничего - "хавай" полной ложкой то, чем спартачи остальные 15 команд "кормят". Так сказать - не удивляйся такому отношению к себе, которое позволяешь себе к остальным.
      ты чей клон?) кого опять забанили?)
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 15:12
      вся нечесть зашевелилась, знамя несет четвертый. как обычно...)))
      КАМЮ
      КАМЮ ответил Василий 50
      сегодня в 15:08
      Василий 50:
      Как животных завела эта статья.
      Весёленькая командочка.
      Ну просто очень оригинальная
      denmig
      denmig
      сегодня в 15:04
      Зенитовцы уже совсем разучились простые слова адекватно воспринимать! - чуть Что - сразу пошлость!
      ПАДРЕ
      ПАДРЕ
      сегодня в 14:49
      Комбаров взял так взял!
      Завтра
      Завтра ответил Василий 50
      сегодня в 14:39
      Василий 50:
      Как животных завела эта статья.
      Неприятно да?
      Ну ничего - "хавай" полной ложкой то, чем спартачи остальные 15 команд "кормят".
      Так сказать - не удивляйся такому отношению к себе, которое позволяешь себе к остальным.
      ALEX26659
      ALEX26659 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 14:39
      AntiherQ1488:
      а ты прям помешан на этой теме, ник, ава, тебе не говорили, что ты странный?)
      среди конебомжей любой натурал странный,а такие *палковводцы* там обычное дело...
      Завтра
      Завтра
      сегодня в 14:38
      Интересно, кто из них кого "зажигал", а кто "получал удовольствие"?)))
      У кого из них сегодня "подгорает" от вчерашнего жогова?))))
      ALEX26659
      ALEX26659
      сегодня в 14:35
      ой,сколько тут фанатов молло из культурной столицы !
      Байкал Иркутск
      Байкал Иркутск
      сегодня в 14:10
      Неужели болельщикам Спартака нравится, такая манера общения игроков? Если да, то тогда даже вопросов нет!
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