Комбаров взял «огненное интервью» у Глушакова

«Спартак» находится в ОАЭ и продолжает тренироваться в рамках первого зимнего сбора. Защитник Дмитрий Комбаров решил заделаться интервьюером и пообщался с капитаном команды Денисом Глушаковым. Хавбек отметил, что настроение у него отличное:
«Димочка, настроение супер. С тобой отдыхать одно удовольствие. И тренироваться тоже. Получил удовольствие. Ноги свежие у меня. Программу в отпуске я отработал идеально. На пять с плюсом. А ты отработал?»
«Я тоже отработал», – ответил Глушакову Комбаров.
Пресс-служба «Спартака» назвала интервью «огненным».
Самое огненное 🔥🔥🔥 интервью нашего кэпа 🤣— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 января 2018 г.
Признавайтесь, ждали его с момента публикации вот этого фото: https://t.co/kMYvhWS3wE#СпартаквОАЭ pic.twitter.com/mkzPlxrMyu
Тьфу, бесстыдство и разврат!
Тьфу, бесстыдство и разврат!