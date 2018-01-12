Комбаров взял «огненное интервью» у Глушакова

«Спартак» находится в ОАЭ и продолжает тренироваться в рамках первого зимнего сбора. Защитник Дмитрий Комбаров решил заделаться интервьюером и пообщался с капитаном команды Денисом Глушаковым. Хавбек отметил, что настроение у него отличное:

«Димочка, настроение супер. С тобой отдыхать одно удовольствие. И тренироваться тоже. Получил удовольствие. Ноги свежие у меня. Программу в отпуске я отработал идеально. На пять с плюсом. А ты отработал?»

«Я тоже отработал», – ответил Глушакову Комбаров.

Пресс-служба «Спартака» назвала интервью «огненным».