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Тимофеев хочет помочь «Спартаку» взять еще одно чемпионство

сегодня, 12:54

Полузащитник «Спартака» Андрей Тимофеев продолжает восстановление после операции на колене. Футболист рассказал пресс-службе «красно-белых» о подарках, которые он хотел бы получить в 2018 году:

«Сегодня я, наверное, не жду никаких подарков. Хочу поскорее выздороветь и надеюсь, что тренер доверит помочь команде достойно сыграть во второй половине сезона. Что значит достойно? Поясню: взять еще одно чемпионство, выиграть Кубок России, как можно дальше пройти в Лиге Европы. Вот такие у меня скромные запросы».

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 19:22
    Don trambon
    Don trambon ответил Klasse
    сегодня в 17:47
    Klasse:
    так ослан дзогоев это позор России. грех не поглумиться над ним)))
      13 RUS
      13 RUS
      сегодня в 16:53
      Первый раз слышу,кто это такой?
      Klasse
      Klasse ответил Don trambon
      сегодня в 16:01
      Don trambon:
      Да ти шо?! Когда Дзага после 1-2 игр попадал обратно в лазарет из-за рецедивов и пропустил из-за этого много игр, что вы там писали?! Жалели его? Нет. Шуточки про Ерёму отпускали и в его адрес. Так что начните с себя, а потом других судите.
      так ослан дзогоев это позор России. грех не поглумиться над ним)))
      fcspartak
      fcspartak ответил RussianHorse
      сегодня в 15:44
      RussianHorse:
      Об***ся и теперь не знаешь, как исправить ситуацию? Говорю же, инфу сначала проверяй, чтобы потом не позориться.
      ну я рад что ты в штаны сходил) счастья тебе и твоей семье) ситуацию уже не вернуть назад, но свалить на свежий борщ еще можно)
      RussianHorse
      RussianHorse ответил fcspartak
      сегодня в 15:40
      fcspartak:
      да употребляй что хочешь. мне не интересно
      Об***ся и теперь не знаешь, как исправить ситуацию? Говорю же, инфу сначала проверяй, чтобы потом не позориться.
      fcspartak
      fcspartak ответил RussianHorse
      сегодня в 15:39
      RussianHorse:
      Матчасть изучи сначала. Могли бы просто побрить, как Рому, если бы была необходимость. Кокаин - Этот наркотик выводится быстрее - через день-два его уже не обнаружить в вашей крови, а через три-четыре он уже выводится из мочи. Но волосы все помнят и могут вас выдать, потому что хранят в себе следы кокса еще 90 дней, после того, как вы вынюхали последнюю дорожку.
      побрить рому это как? полностью и везде? нормальные у вас банщики) и таки через день новый волос лезет с тем же)
      fcspartak
      fcspartak ответил RussianHorse
      сегодня в 15:37
      RussianHorse:
      Матчасть изучи сначала. Могли бы просто побрить, как Рому, если бы была необходимость. Кокаин - Этот наркотик выводится быстрее - через день-два его уже не обнаружить в вашей крови, а через три-четыре он уже выводится из мочи. Но волосы все помнят и могут вас выдать, потому что хранят в себе следы кокса еще 90 дней, после того, как вы вынюхали последнюю дорожку.
      да употребляй что хочешь. мне не интересно
      RussianHorse
      RussianHorse ответил fcspartak
      сегодня в 15:34
      fcspartak:
      кокос не выходит по два три месяца, зачем прятали барбарискина?
      Матчасть изучи сначала. Могли бы просто побрить, как Рому, если бы была необходимость.
      Кокаин - Этот наркотик выводится быстрее - через день-два его уже не обнаружить в вашей крови, а через три-четыре он уже выводится из мочи.

      Но волосы все помнят и могут вас выдать, потому что хранят в себе следы кокса еще 90 дней, после того, как вы вынюхали последнюю дорожку.
      Байкал Иркутск
      Байкал Иркутск
      сегодня в 15:27
      Пусть лучше у Глушакова возьмёт «огненное интервью»! В Спартаке нынче тренд у Глушакова его брать!
      mangoх12
      mangoх12 ответил Zimka
      сегодня в 15:20
      Zimka:
      Ага Дзагоев играл в ЕК, но пропускал матчи ЧР, чтобы прятаться из-за кокса - логика уровня "типичный спартач".
      Я уже не раз говорил что с антихером вступать в диспут не рекомендуется , будет изворачиваться как уж на сковородке)
      fcspartak
      fcspartak ответил RussianHorse
      сегодня в 15:08
      RussianHorse:
      Куда прятали? Кокос за 2 дня сам выходит Дзага по месяцу-полтора отсутствовал. Лицемеры вы те ещё.
      кокос не выходит по два три месяца, зачем прятали барбарискина?
      RussianHorse
      RussianHorse ответил AntiherQ1488
      сегодня в 14:50
      AntiherQ1488:
      дзагу прятали, т.к. если 2 игрока на наркоте спалились - шерстят весь клуб и это уже массовое нарушение. Правила надо знать, дружище, правила.
      Куда прятали? Кокос за 2 дня сам выходит Дзага по месяцу-полтора отсутствовал.
      Лицемеры вы те ещё.
      Завтра
      Завтра
      сегодня в 14:35
      Смешно видеть, как "красно-белые" тут пытаются в бесчеловечности упрекнуть остальных)))))

      Реально поржал)) Те, кто не считает ни за спортсменов ни за людей, остальные 15 команд в Лиге - о чём-то ещё рассуждают. Кто прыгает от радости, когда неудачи падают на головы других, говорит сейчас о человечности))) Это то же самое, как о чистоте всем рассказывала бы сви.....))
      Завтра
      Завтра
      сегодня в 14:31
      Кто это такой вообще???
      Больше нечего выдоить о Спартаке?? Кончились все новости???
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 14:17
      С больничной койки оно конечно виднее.
      Zimka
      Zimka ответил AntiherQ1488
      сегодня в 14:10
      AntiherQ1488:
      Он есть в докладе? Не нашли, значит не хотели.
      Куда ты съезжаешь? Ты тут пишешь про прятали тебя тыкнули носом, теперь ещё приплёл доклад который даже к 2016 и тем более к коксу не относиться (там про допинг если что и про ЧМ 2014).
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Zimka
      сегодня в 14:01
      Zimka:
      Еременко отстранили 7.10.2016 Дзага до этого сыграл с Ганой и после с Бельгией, плюс матч с Баером и с Тотеном, или в товарняках на допинг строже проверяют чем в ЕК?
      Он есть в докладе? Не нашли, значит не хотели.
      Zimka
      Zimka ответил AntiherQ1488
      сегодня в 13:58
      AntiherQ1488:
      и за коней играл, а в сборной нет, типичная история. Ничего нового.
      Еременко отстранили 7.10.2016
      Дзага до этого сыграл с Ганой и после с Бельгией, плюс матч с Баером и с Тотеном, или в товарняках на допинг строже проверяют чем в ЕК?
      амурец
      амурец
      сегодня в 13:54
      молодец парень хочет играть ещё 16 лет
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Zimka
      сегодня в 13:47
      Zimka:
      Ага Дзагоев играл в ЕК, но пропускал матчи ЧР, чтобы прятаться из-за кокса - логика уровня "типичный спартач".
      и за коней играл, а в сборной нет, типичная история. Ничего нового.
      Zimka
      Zimka ответил AntiherQ1488
      сегодня в 13:42
      AntiherQ1488:
      дзагу прятали, т.к. если 2 игрока на наркоте спалились - шерстят весь клуб и это уже массовое нарушение. Правила надо знать, дружище, правила.
      Ага Дзагоев играл в ЕК, но пропускал матчи ЧР, чтобы прятаться из-за кокса - логика уровня "типичный спартач".
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Don trambon
      сегодня в 13:39
      Don trambon:
      Инфа то 100? Быть может и у тимофеева нет травмы и прячут его только из-за того что бы глушаку промес за измену лицо не расцарапал? мм? у вас же в спартаке все такие.
      он травмировался в официальном матче, а че было с дзагой? даже диагноза нет официального.
      Jum13
      Jum13 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 13:39
      AntiherQ1488:
      раз не нашли, значит и не было, как и дзагоева, вы же отделались?)
      Ну мы то не Спартак )))
      Don trambon
      Don trambon ответил AntiherQ1488
      сегодня в 13:38
      AntiherQ1488:
      дзагу прятали, т.к. если 2 игрока на наркоте спалились - шерстят весь клуб и это уже массовое нарушение. Правила надо знать, дружище, правила.
        LOpp
        LOpp
        сегодня в 13:32
        Выздоравливай!
        23 чемпионство не за горами.
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил Jum13
        сегодня в 13:29
        Jum13:
        В своё время весь Спартак спрятали, а Егорку сдали чтобы не сильно палиться
        раз не нашли, значит и не было, как и дзагоева, вы же отделались?)
        Jum13
        Jum13 ответил AntiherQ1488
        сегодня в 13:25
        AntiherQ1488:
        дзагу прятали, т.к. если 2 игрока на наркоте спалились - шерстят весь клуб и это уже массовое нарушение. Правила надо знать, дружище, правила.
        В своё время весь Спартак спрятали, а Егорку сдали чтобы не сильно палиться
        Литейный 4
        Литейный 4
        сегодня в 13:25
        Ещё одна заблудшая душа спартаченка!
        Jum13
        Jum13
        сегодня в 13:24
        Всмысле - Тимофеев сбросится Федуну на судей?
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