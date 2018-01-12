Тимофеев хочет помочь «Спартаку» взять еще одно чемпионство

Полузащитник «Спартака» Андрей Тимофеев продолжает восстановление после операции на колене. Футболист рассказал пресс-службе «красно-белых» о подарках, которые он хотел бы получить в 2018 году:

«Сегодня я, наверное, не жду никаких подарков. Хочу поскорее выздороветь и надеюсь, что тренер доверит помочь команде достойно сыграть во второй половине сезона. Что значит достойно? Поясню: взять еще одно чемпионство, выиграть Кубок России, как можно дальше пройти в Лиге Европы. Вот такие у меня скромные запросы».