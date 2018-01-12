Хубулов и Брызгалов продлили контракты с «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» объявила о продлении контрактов с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Арсеном Хубуловым. О новых сроках махачкалинцы не сообщают.

В прошлом году Брызгалов провел за «Анжи» 26 матчей и забил два гола. Хубулов шесть раз отметился взятием ворот, на это ему потребовалось 27 игр.



Напомним, что вчера «Анжи» на сборе в Турции начал подготовку ко второй части сезона.