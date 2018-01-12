Хубулов и Брызгалов продлили контракты с «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» объявила о продлении контрактов с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Арсеном Хубуловым. О новых сроках махачкалинцы не сообщают.
В прошлом году Брызгалов провел за «Анжи» 26 матчей и забил два гола. Хубулов шесть раз отметился взятием ворот, на это ему потребовалось 27 игр.
Напомним, что вчера «Анжи» на сборе в Турции начал подготовку ко второй части сезона.
Хубулов и Брызгалов продлили свои контракты - https://t.co/aa01c9eax1 pic.twitter.com/keRYTJQQOc— ФК «Анжи» (@fc_anji) 12 января 2018 г.
плюс дефа,хавбека и напа подписали,
пока все по плану,хотя не помешает еще
несколько футболистов для конкуренции.
плюс дефа,хавбека и напа подписали,
пока все по плану,хотя не помешает еще
несколько футболистов для конкуренции.