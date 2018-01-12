Клопп: «„Ливерпулю“ не так уж нужно заменять Коутиньо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заранее знал, что зимой его команде придется расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо:

«У нас не было выбора. Мы всеми силами старались убедить его остаться, держаться вместе. Но он мечтал о переходе в „Барселону“, и я не соврал, когда говорил, что он может уйти только в один клуб.

Я знал, что ситуация повторится во время следующего трансферного окна, знал, что будет очень сложно. Он не был готов продолжать играть за „Ливерпуль“, хотя в первой части сезона после того, что случилось летом, проделал фантастическую работу.

Если мы и решимся на покупки, это должно быть правильное решение. Не так уж нужно его заменять, у нас по-прежнему есть 11 футболистов».