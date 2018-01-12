Зидан: «У „Реала“ все не настолько уж плохо»

Накануне встречи 19-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» наставник «галактикос» Зинедин Зидан не согласился с журналистами, утверждающими, что команда переживает кризис:

«Нельзя постоянно оглядываться и слушать, что говорят люди. Да, тяжело, но сегодня „Реал“ обсуждают с отрицательной стороны. Я не так смотрю на вещи, у нас все не настолько уж плохо. Пресса и сама прекрасно это понимает, просто плохие слова в адрес „Реала“ повышают продажи.

Положительный момент в том, что у нас по-прежнему остаются шансы во всех соревнованиях. Я могу согласиться со сказанным, но прямо сейчас у команды появляются положительные подвижки».

Сегодня стало известно, что «Реал» сыграет с «Леганесом» в 1/4 финала Кубка Испании.