Зидан: «У „Реала“ все не настолько уж плохо»

Накануне встречи 19-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» наставник «галактикос» Зинедин Зидан не согласился с журналистами, утверждающими, что команда переживает кризис:
«Нельзя постоянно оглядываться и слушать, что говорят люди. Да, тяжело, но сегодня „Реал“ обсуждают с отрицательной стороны. Я не так смотрю на вещи, у нас все не настолько уж плохо. Пресса и сама прекрасно это понимает, просто плохие слова в адрес „Реала“ повышают продажи.
Положительный момент в том, что у нас по-прежнему остаются шансы во всех соревнованиях. Я могу согласиться со сказанным, но прямо сейчас у команды появляются положительные подвижки».
Сегодня стало известно, что «Реал» сыграет с «Леганесом» в 1/4 финала Кубка Испании.
По информации издания, команда готова заплатить за 25-летнего форварда 500 миллионов евро. Увеличить цену согласился и мадридский «Реал».
Ранее в январе в испанской газете Marca появилась информация о том, что «Реал» намерен приобрести у французского ПСЖ бразильского нападающего. Общие затраты на покупку футболиста должны были составить 400 миллионов евро.
По данным исследовательского центра CIES Football Observator, Неймар стал самым дорогим футболистом мира. Стоимость спортсмена оценили в 213 миллионов евро.
Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Форвард выдвинул парижскому клубу особые условия — одноклубникам нельзя грубо играть против него на тренировках, также форварда освободили от занятий по оборонительной тактике".
Футбольный мир сошел с ума: превратили лучшую игру в мире в состязание понтовитых кошельков.
По информации издания, команда готова заплатить за 25-летнего форварда 500 миллионов евро. Увеличить цену согласился и мадридский «Реал».
Ранее в январе в испанской газете Marca появилась информация о том, что «Реал» намерен приобрести у французского ПСЖ бразильского нападающего. Общие затраты на покупку футболиста должны были составить 400 миллионов евро.
По данным исследовательского центра CIES Football Observator, Неймар стал самым дорогим футболистом мира. Стоимость спортсмена оценили в 213 миллионов евро.
Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Форвард выдвинул парижскому клубу особые условия — одноклубникам нельзя грубо играть против него на тренировках, также форварда освободили от занятий по оборонительной тактике".
Футбольный мир сошел с ума: превратили лучшую игру в мире в состязание понтовитых кошельков.