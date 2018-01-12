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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Зидан: «У „Реала“ все не настолько уж плохо»

сегодня, 16:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалЗавтра в 18:15 Не начался

Накануне встречи 19-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» наставник «галактикос» Зинедин Зидан не согласился с журналистами, утверждающими, что команда переживает кризис:

«Нельзя постоянно оглядываться и слушать, что говорят люди. Да, тяжело, но сегодня „Реал“ обсуждают с отрицательной стороны. Я не так смотрю на вещи, у нас все не настолько уж плохо. Пресса и сама прекрасно это понимает, просто плохие слова в адрес „Реала“ повышают продажи.

Положительный момент в том, что у нас по-прежнему остаются шансы во всех соревнованиях. Я могу согласиться со сказанным, но прямо сейчас у команды появляются положительные подвижки».

Сегодня стало известно, что «Реал» сыграет с «Леганесом» в 1/4 финала Кубка Испании.

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Все комментарии
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 18:45
Честно говоря, других высказываний от Зидана я и не ожидал)
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:41
Надо перестать раздавать комменты Зидану и пахать-пахать-пахать вместе со всеми звездами, с Марсело во главе (расслабил булки кучерявый, разбаловал болельщиков трофеями он оказывается)...Доверие к тренеру в таком клубе как песочные часы...если не подливать сверху победами и трофеями, весь песок вытечет и все. Зидан сейчас крепко сидит, но надо выключить алжирское упрямство, дать Пересу листок с фамилиями, и пусть деляга как покайфу берет нужных игроков сейчас или летом.
vastudio
vastudio
сегодня в 18:20
Во всех?)))) Ну хорошее чувство юмора))) Больше всего шансов в Примере конечно))))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Создатель кошмаров
сегодня в 17:40
Создатель кошмаров:
"Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за приобретение бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Le 10 Sport. По информации издания, команда готова заплатить за 25-летнего форварда 500 миллионов евро. Увеличить цену согласился и мадридский «Реал». Ранее в январе в испанской газете Marca появилась информация о том, что «Реал» намерен приобрести у французского ПСЖ бразильского нападающего. Общие затраты на покупку футболиста должны были составить 400 миллионов евро. По данным исследовательского центра CIES Football Observator, Неймар стал самым дорогим футболистом мира. Стоимость спортсмена оценили в 213 миллионов евро. Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Форвард выдвинул парижскому клубу особые условия — одноклубникам нельзя грубо играть против него на тренировках, также форварда освободили от занятий по оборонительной тактике". Футбольный мир сошел с ума: превратили лучшую игру в мире в состязание понтовитых кошельков.
Утка,МЮ петух не нужен,и никогда их не было,и похоже практически подписан Санчес
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 17:22
"Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за приобретение бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Le 10 Sport.
По информации издания, команда готова заплатить за 25-летнего форварда 500 миллионов евро. Увеличить цену согласился и мадридский «Реал».
Ранее в январе в испанской газете Marca появилась информация о том, что «Реал» намерен приобрести у французского ПСЖ бразильского нападающего. Общие затраты на покупку футболиста должны были составить 400 миллионов евро.

По данным исследовательского центра CIES Football Observator, Неймар стал самым дорогим футболистом мира. Стоимость спортсмена оценили в 213 миллионов евро.

Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Форвард выдвинул парижскому клубу особые условия — одноклубникам нельзя грубо играть против него на тренировках, также форварда освободили от занятий по оборонительной тактике".

Футбольный мир сошел с ума: превратили лучшую игру в мире в состязание понтовитых кошельков.
ErnestobossValverde
ErnestobossValverde
сегодня в 17:03
Зидан опозорился! Ему далече до меня!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:02
Уволят или нет вот в чем вопрос..Все зависит от ВильЁреалы..
дурман
дурман
сегодня в 16:57
😂😂😂😂
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