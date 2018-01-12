Корнеев: «Смолова можно оценить в 16-20 млн евро»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

«Смолов стоит больше 12 миллионов, на мой взгляд. Исходя из того, какие суммы сейчас крутятся на рынке, и учитывая футбольные качества Федора. Думаю, его можно спокойно оценить в 16-20 миллионов.

Стоит ли ему уходить в „Зенит“? „Зенит“ – топовый клуб. Многие игроки мечтают выступать за эту команду. Однако здесь все индивидуально. Нужно задавать вопрос самому Смолову, его агентам. Если Федор хочет пока играть в России – это одно, если решил уехать за границу – совсем другое.

„Краснодар“ сделал многое для того, чтобы Федор стал тем, кем он есть. Это тоже амбициозная команда. Но у каждого игрока в карьере наступает такой момент, когда нужно что-то менять, принимать определенное решение. У меня есть ощущение, что у Федора либо сейчас, либо летом и наступит такой период».

По слухам, Смоловым активно интересуется английский «Вест Хэм», а также питерский «Зенит».