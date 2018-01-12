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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Корнеев: «Смолова можно оценить в 16-20 млн евро»

сегодня, 18:20

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

«Смолов стоит больше 12 миллионов, на мой взгляд. Исходя из того, какие суммы сейчас крутятся на рынке, и учитывая футбольные качества Федора. Думаю, его можно спокойно оценить в 16-20 миллионов.

Стоит ли ему уходить в „Зенит“? „Зенит“ – топовый клуб. Многие игроки мечтают выступать за эту команду. Однако здесь все индивидуально. Нужно задавать вопрос самому Смолову, его агентам. Если Федор хочет пока играть в России – это одно, если решил уехать за границу – совсем другое.

„Краснодар“ сделал многое для того, чтобы Федор стал тем, кем он есть. Это тоже амбициозная команда. Но у каждого игрока в карьере наступает такой момент, когда нужно что-то менять, принимать определенное решение. У меня есть ощущение, что у Федора либо сейчас, либо летом и наступит такой период».

По слухам, Смоловым активно интересуется английский «Вест Хэм», а также питерский «Зенит».

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Аксинья
Аксинья ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 20:57
ПалкоВводецъ:
Тебе же девчушка написали: РОССИЙСКИЙ топ клуб, а ты сравниваешь с Европейскими топ клубами. В Европе к примеру Спартак во второй сотне!
Российский топовый клуб - звучит конечно гордо, да вот проблемка, визуально он чего то совсем не наблюдается...
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ ответил Аксинья
сегодня в 20:44
Аксинья:
Насколькомне известно в Европе к топам сейчас относятся пять клубов - Рел, Барса, Юве , Баврия...А вот пятый запамятовал, неужто Зенит...
Тебе же девчушка написали: РОССИЙСКИЙ топ клуб, а ты сравниваешь с Европейскими топ клубами. В Европе к примеру Спартак во второй сотне!
Аксинья
Аксинья ответил Литейный 4
сегодня в 20:38
Литейный 4:
Мараться об тебя нет нужды! Ахахахаха!
Насколькомне известно в Европе к топам сейчас относятся пять клубов - Рел, Барса, Юве , Баврия...А вот пятый запамятовал, неужто Зенит...
Литейный 4
Литейный 4 ответил Аксинья
сегодня в 20:35
Аксинья:
Ты забыл еще лайк мне сминусовать, топушка....
    Аксинья
    Аксинья ответил Литейный 4
    сегодня в 20:33
    Литейный 4:
    Зенит и есть топовый российский клуб. Это же не ноль седьмые из второй сотни рейтинга УЕФА!
    Ты забыл еще лайк мне сминусовать, топушка....
    котлина брат
    котлина брат ответил Литейный 4
    сегодня в 20:31
    Литейный 4:
    Зенит и есть топовый российский клуб. Это же не ноль седьмые из второй сотни рейтинга УЕФА!
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Аксинья
      сегодня в 19:15
      Аксинья:
      Насколько мне известно топовые клубы выступают в Лиге Чемпионов...Ну и за какие заслуги приписывать к ним Зенит...
      Зенит и есть топовый российский клуб. Это же не ноль седьмые из второй сотни рейтинга УЕФА!
      самуил кац 1
      самуил кац 1
      сегодня в 19:14
      ОЦЕНИТЬ - можно, легко. А вот ПРОДАТЬ за эти деньги - вот тут проблема .
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 18:32
      Насколько мне известно топовые клубы выступают в Лиге Чемпионов...Ну и за какие заслуги приписывать к ним Зенит...
      котлина брат
      котлина брат
      сегодня в 18:25
      Трудная задача перед Смоловым за меньшие деньги остаться футболистом Смоловым в Англии или за большие деньги вновь стать Лопырёвым в питерском Зените
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