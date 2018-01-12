Азар: «И Моуриньо, и Конте любят поговорить с журналистами»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал конфликт между Антонио Конте и Жозе Моуриньо.

«Мне нечего сказать по этому поводу. И Моуриньо, и Конте любят поговорить с журналистами. Мы же, игроки, сосредоточены на футбольном поле. Нас не волнует, что происходит между ними», - сказал Азар.