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Бистрович: «Надеюсь оставить заметный след в истории ЦСКА»

сегодня, 18:40

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович дал первое интервью в качестве игрока «красно-синих».

«Это великий день для меня. Стать частью такого клуба — большая честь и отличная возможность показать всё, на что я способен. Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьёзно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.

Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ЦСКА играл там с моим родным клубом, „Славеном Белупо“. Тогда я был ещё маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвёзд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе. Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды».

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Все комментарии
cska plus
cska plus ответил ДАША Д
сегодня в 20:24
ДАША Д:
След может быть и весьма неприятным
Неприятный след бывает от зулусов.
Kerri
Kerri
сегодня в 19:35
Удачи!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:25
След может быть и весьма неприятным
mangoх12
mangoх12 ответил spartach n1
сегодня в 19:16
spartach n1:
После белупы конечно понижение в классе,но ты держись там Кристиян,хорошего тебе настроения и здоровья !
Эта белупа вам клепала ))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:11
Повторюсь.
Кристиян будет в опорной зоне вместо Понтуса. Парень цепкий, быстрый с умелым отбором.
А Понтус пусть голы клепает.
Удачи Кристияну в ЦСКА.
cska1234
cska1234
сегодня в 19:08
Вряд ли, конечно.
Чикомас
Чикомас
сегодня в 19:00
Олич-легенда. Тебе до него, как спартаку до еврокубка (Кубок Соли не в счет).Хотя чем черт не шутит...дерзай. Гончаренко не Слуцкер, молодым доверяет..
cska.78
cska.78
сегодня в 18:50
Дерзай Кристиян :)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:48
После белупы конечно понижение в классе,но ты держись там Кристиян,хорошего тебе настроения и здоровья !
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