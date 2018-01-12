Бистрович: «Надеюсь оставить заметный след в истории ЦСКА»

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович дал первое интервью в качестве игрока «красно-синих».

«Это великий день для меня. Стать частью такого клуба — большая честь и отличная возможность показать всё, на что я способен. Настраиваюсь на предстоящую работу очень серьёзно, хочу продемонстрировать весь свой потенциал.

Я родился в хорватском городе Копривница, какое-то время назад ЦСКА играл там с моим родным клубом, „Славеном Белупо“. Тогда я был ещё маленьким мальчиком, смотрел на армейских игроков как на суперзвёзд и даже не мечтал однажды оказаться в этом клубе. Прекрасно знаю и о том, что одним из легендарных игроков для ЦСКА является мой соотечественник Ивица Олич. Надеюсь тоже оставить заметный след в истории своей новой команды».