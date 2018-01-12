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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Агент: «Бистрович отверг предложения из Италии, Испании и Хорватии»

сегодня, 19:08

Филип Шелендич, агент новичка ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказал, что его клиент отверг ряд предложений из Европы перед переходом в московский клуб.

«ЦСКА — очень серьёзная команда, так что они следили за моим клиентом в течение всего сезона. Бистрович отверг несколько предложений из Италии, Испании и Хорватии, потому что хотел добиться большего именно в своём родном городе. Но руководство ЦСКА предложило ему отличные условия для развития карьеры и указало на перспективы.

Это очень большой клуб, так что игрок видит огромный объём работы, который ему предстоит проделать. В то же время Кристиян сохраняет спокойствие и надеется приложить максимум усилий, чтобы оправдать веру клуба и как можно быстрее начать показывать результат».

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 20:53
Просто пиар и все
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 20:52
Ну это же слова агента)))я удивлен,что он ни назвал такие клубы как МЮ,Барселона,Бавария и тд.Ни одному агенту в таких ситуациях верить на слово нельзя))))Парню успехов в ЦСКА-может что толковое да и выйдет.
cska59
cska59
сегодня в 20:20
Посмотрим,может на этот раз угадаем,из Хорватии много хороших футболистов вышло.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:38
Удачи парню!
Брулин
Брулин
сегодня в 19:33
Не удивлюсь, если от него будет пользы больше, чем от всей аргентинской селекции почти на 100 млн с Манчини в придачу)
Князь вернулся
Князь вернулся
сегодня в 19:25
Тревожный звоночек. Парень может не в себе?)
С детства мечтал играть с великим Игоряном. Аха-ха)
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