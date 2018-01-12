Азар: «Переход Коутиньо в „Барселону“ - это плохая новость для АПЛ»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».
«Коутиньо - фантастический игрок. Его переход в „Барселону“ - это большой минус для английской Премьер-Лиги. Для него это, безусловно, шаг вперед», - сказал Азар.
https://www.youtube.com/watch?v=Ou4Vy1gebic это в недавнем баскетбольном матче. А до этого на Челси ТВ он неоднократно уже говорил, что продлит контракт. Вы же верите всему тому, что пишут.
это в недавнем баскетбольном матче. А до этого на Челси ТВ он неоднократно уже говорил, что продлит контракт. Вы же верите всему тому, что пишут.
Азар-патриот, об АПЛ печётся, насмешил.))
Азар-патриот, об АПЛ печётся, насмешил.))