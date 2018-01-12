Моуриньо: «Санчес - игрок „Арсенала“, говорить о нем неэтично»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о желании приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Говорить о футболистах других клубов неэтично. Если бы кто-то обсуждал возможность приобретения нашего футболиста, то вряд ли меня бы это сильно обрадовало. Санчес - игрок „Арсенала“. Не знаю точно, но думаю, что в ближайшие выходные он выйдет на поле защищать цвета своей команды. Поэтому говорить о нем неправильно.

Мы не очень любим подписывать игроков зимой, МЮ не стремится делать трансферы ради трансферов. Конечно, в мире есть футболисты, которых нужно пытаться купить, если есть возможность. Санчес - феноменальный игрок, но он игрок „Арсенала“, поэтому, пожалуй, больше о нем не стоит говорить».