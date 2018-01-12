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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.23 6 12.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.1 3.45 3.4
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
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Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Лукас Моура передумал переходить в МЮ из-за жены Ди Марии

вчера, 23:56

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура, по всей видимости, не перейдет в «Манчестер Юнайтед», как это сообщалось ранее. Сделка может сорваться из-за жены одноклубника Анхеля Ди Марии. Супруга Моуры Ларисса Саад общалась с женой Ди Марии Хорхелиной Кардосо о жизни в Англии и, в частности, в Манчестере. В итоге беседы Саад решила остаться во Франции, о чем она сообщила мужу, который вряд ли захочет расставаться с женой и маленькой дочкой.

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Все комментарии
Anzhidag777
Anzhidag777
сегодня в 08:31
Ошалеть не хочет жить в Англии из за этого может уйти как будто он ее на военный полигон зовет жить
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 05:02
Живут шведской семьёй??
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:39
Подкаблучник позорный.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:16
Правильно, семья на первом месте.
Viduka
Viduka ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 02:11
Виталик ManUtd Rus:
Подкаблучники в МЮ не нужны ! Пусть гниет во Франции , если все это правда )))
Спайс-боя уже забыли? Главный подкаблучник в истории футбола, над которым глумился даже Ферги.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:59
теплее
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:48
Виталик ManUtd Rus:
Подкаблучники в МЮ не нужны ! Пусть гниет во Франции , если все это правда )))
Рулевой "Челси" Жозе Моуриньо признался, что в декабре 2007 был близок к тому, чтобы возглавить сборную Англии.
Именно Моуриньо, тогда завершивший свой первый период на "Стэмфорд Бридж", мог бы стать преемником Стива Макларена вместо Фабио Капелло, однако ЖЕНА отговорила Жозе от этой работы.

"Когда я тогда покинул "Челси", то из-за своего контракта не мог возглавить другой английский клуб... Я не мог тренировать английский клуб в течение двух следующих лет. Я мог тренировать сборную, но не клуб".

"Лэмпард, Терри, Джо Коул, все говорили мне: "Давай, давай, давай". Мои игроки сказали: "Парни из "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" звонили нам и говорили: "Скажите вашему боссу, чтобы он соглашался". Многие позитивные вещи подталкивали меня к этой работе".

"Но моя ЖЕНА сказал не браться за эту работу, и она была права. Это было правильное решение. Мы говорим о временах 7-летней давности... А я и двух лет не могу ждать большого турнира. Я бы не смог провести два года, играя с Казахстаном и Сан-Марино".

"Что бы я делал на протяжении недели? Я мог бы посмотреть, как игроки тренируются в своих командах, мне бы пришлось спрашивать разрешения проводить с ними время и заниматься индивидуально... Ведь я должен работать с ними, должен совершенствовать некоторые вещи".

"Я бы не смог сидеть дома, мне нужно было бы путешествовать, смотреть игроков, участвовать в их развитии и прочее, прочее, прочее... Но в конце концов моя жена сказала: "Нет футбола, нет матчей, это нехорошо для тебя".

"И она была права. Это была работа не для меня семь лет назад. Это работа не для меня сейчас, и я не думаю, что это будет работой для меня еще через семь лет. Может быть, через 15, но не через семь", - цитирует Моуриньо The Guardian.

ахахахахаха лалка))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:25
В париже конечно интересней жить
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:15
Подкаблучники в МЮ не нужны ! Пусть гниет во Франции , если все это правда )))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:10
Нападающий интера Мауро Икарди очень заинтересовался столь обильными новостями про жен и через своего агента проверяет возможности трансфера в Париж.
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