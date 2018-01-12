Лукас Моура передумал переходить в МЮ из-за жены Ди Марии

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура, по всей видимости, не перейдет в «Манчестер Юнайтед», как это сообщалось ранее. Сделка может сорваться из-за жены одноклубника Анхеля Ди Марии. Супруга Моуры Ларисса Саад общалась с женой Ди Марии Хорхелиной Кардосо о жизни в Англии и, в частности, в Манчестере. В итоге беседы Саад решила остаться во Франции, о чем она сообщила мужу, который вряд ли захочет расставаться с женой и маленькой дочкой.