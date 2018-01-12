Лукас Моура передумал переходить в МЮ из-за жены Ди Марии

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура, по всей видимости, не перейдет в «Манчестер Юнайтед», как это сообщалось ранее. Сделка может сорваться из-за жены одноклубника Анхеля Ди Марии. Супруга Моуры Ларисса Саад общалась с женой Ди Марии Хорхелиной Кардосо о жизни в Англии и, в частности, в Манчестере. В итоге беседы Саад решила остаться во Франции, о чем она сообщила мужу, который вряд ли захочет расставаться с женой и маленькой дочкой.
Именно Моуриньо, тогда завершивший свой первый период на "Стэмфорд Бридж", мог бы стать преемником Стива Макларена вместо Фабио Капелло, однако ЖЕНА отговорила Жозе от этой работы.
"Когда я тогда покинул "Челси", то из-за своего контракта не мог возглавить другой английский клуб... Я не мог тренировать английский клуб в течение двух следующих лет. Я мог тренировать сборную, но не клуб".
"Лэмпард, Терри, Джо Коул, все говорили мне: "Давай, давай, давай". Мои игроки сказали: "Парни из "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" звонили нам и говорили: "Скажите вашему боссу, чтобы он соглашался". Многие позитивные вещи подталкивали меня к этой работе".
"Но моя ЖЕНА сказал не браться за эту работу, и она была права. Это было правильное решение. Мы говорим о временах 7-летней давности... А я и двух лет не могу ждать большого турнира. Я бы не смог провести два года, играя с Казахстаном и Сан-Марино".
"Что бы я делал на протяжении недели? Я мог бы посмотреть, как игроки тренируются в своих командах, мне бы пришлось спрашивать разрешения проводить с ними время и заниматься индивидуально... Ведь я должен работать с ними, должен совершенствовать некоторые вещи".
"Я бы не смог сидеть дома, мне нужно было бы путешествовать, смотреть игроков, участвовать в их развитии и прочее, прочее, прочее... Но в конце концов моя жена сказала: "Нет футбола, нет матчей, это нехорошо для тебя".
"И она была права. Это была работа не для меня семь лет назад. Это работа не для меня сейчас, и я не думаю, что это будет работой для меня еще через семь лет. Может быть, через 15, но не через семь", - цитирует Моуриньо The Guardian.
ахахахахаха лалка))))
Именно Моуриньо, тогда завершивший свой первый период на "Стэмфорд Бридж", мог бы стать преемником Стива Макларена вместо Фабио Капелло, однако ЖЕНА отговорила Жозе от этой работы.
"Когда я тогда покинул "Челси", то из-за своего контракта не мог возглавить другой английский клуб... Я не мог тренировать английский клуб в течение двух следующих лет. Я мог тренировать сборную, но не клуб".
"Лэмпард, Терри, Джо Коул, все говорили мне: "Давай, давай, давай". Мои игроки сказали: "Парни из "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" звонили нам и говорили: "Скажите вашему боссу, чтобы он соглашался". Многие позитивные вещи подталкивали меня к этой работе".
"Но моя ЖЕНА сказал не браться за эту работу, и она была права. Это было правильное решение. Мы говорим о временах 7-летней давности... А я и двух лет не могу ждать большого турнира. Я бы не смог провести два года, играя с Казахстаном и Сан-Марино".
"Что бы я делал на протяжении недели? Я мог бы посмотреть, как игроки тренируются в своих командах, мне бы пришлось спрашивать разрешения проводить с ними время и заниматься индивидуально... Ведь я должен работать с ними, должен совершенствовать некоторые вещи".
"Я бы не смог сидеть дома, мне нужно было бы путешествовать, смотреть игроков, участвовать в их развитии и прочее, прочее, прочее... Но в конце концов моя жена сказала: "Нет футбола, нет матчей, это нехорошо для тебя".
"И она была права. Это была работа не для меня семь лет назад. Это работа не для меня сейчас, и я не думаю, что это будет работой для меня еще через семь лет. Может быть, через 15, но не через семь", - цитирует Моуриньо The Guardian.
ахахахахаха лалка))))