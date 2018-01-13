Сёмин: «О матчах с „Ниццей“ мы думаем с первого дня»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 5.7 10.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.23 6 12.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.1 3.45 3.4
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 3.9 3.2 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3 3.4 2.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 4 3.35 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.45 3.3 2.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:23
«Бавария» обыграла «Байер» благодаря голам Хави Мартинеса, Рибери и Хамеса23
21:56
Каррера прокомментировал возможную продажу Зе Луиша и Промеса75
21:50
Месси зарабатывает более 100 млн евро в год64
21:09
Моуриньо: «Я чувствую презрение к Конте и заканчиваю эту историю»39
20:59
«Реал» готов был купить Месси в 2013 году за 250 млн евро14
08:51
ЦСКА в контракте Бистровича прописал сумму отступных в размере 20 млн евро0
08:42
Хави Грасия близок к назначению в «Эспаньол»0
08:34
Рибери надеется играть в «Баварии» как можно дольше0
08:20
Агент: «Фернандеш хочет играть в „Локомотиве“»2
08:00
Защитник «Милана» Гомес уйдёт в аренду в «Бока Хуниорс» с обязательством выкупа0
07:42
Конте: «Возможно, Баркли будет готов к игре с „Норвичем“»0
07:27
Любительский клуб из Германии сделал уникальное предложение Швайнштайгеру2
06:53
Венгер: «Я никогда не собирался покидать „Арсенал“. Зачем мне хотеть этого сейчас?»1
06:28
Эмери: «Слухи об уходе Неймара в „Реал“ не задевают нас»4
05:49
«Реал» вслед за ПСЖ и «Барселоной» заинтересовался Алиссоном1
05:36
«Ливерпуль» готов предложить «Аталанте» € 60 млн за 29-летнего форварда2
05:18
Вагнер: «„Бавария“ поставила перед собой высокие задачи. Мы заслуженно обыграли „Байер“»1
05:08
Эмре: «Очень рад за Тосуна. Я бы сказал, ему не повезло только с Эллардайсом»0
04:37
В МЮ готовы значительно улучшить зарплату Де Хеа, чтобы вратарь не ушёл в «Реал»3
04:08
Херрлих: «„Байер“ играл против „Баварии“ с открытым забралом»0
03:54
Хайнкес: «„Байер“ доставил нам много хлопот»1
03:41
Главный тренер «Эспаньола» возглавит «Сток Сити»0
03:20
Спортивный директор ПСЖ встретился с агентом Канте2
02:51
Конте: «Я целиком и полностью предан „Челси“»0
02:28
Венгер: «Похоже, Санчес не будет продлевать контракт, но мы ведём переговоры с Озилом»4

Сёмин: «О матчах с „Ниццей“ мы думаем с первого дня»

сегодня, 02:06
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив15.02.2018 в 21:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, как будет работать команда на первом зимнем сборе в Испании:

«С первого дня мы думаем о матчах с „Ниццей“. Первостепенная задача сейчас – набрать оптимальные физические кондиции. Выраженного акцента на физику или тактику делать не станем. На данном этапе нужно работать сбалансированно, набирать во всех компонентах. У нас запланирован большой комплекс упражнений вплоть до последнего дня сбора.

Проведём три контрольных матча. Играть будем по нарастающей: в первых двух матчах ребята проведут на поле по 45 минут. Футболисты, которые сыграли в первой части сезона больше остальных, могут пропустить первый матч. Так что прошу болельщиков не удивляться и не пугаться! Будет вариативность. И форму надо набирать постепенно.

Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам – тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдём во всеоружии. Здоровыми и сильными!»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Корнеев: «Смолова можно оценить в 16-20 млн евро»
Вчера, 18:20 11
Тимофеев хочет помочь «Спартаку» взять еще одно чемпионство
Вчера, 12:54 43
Комбаров взял «огненное интервью» у Глушакова
Вчера, 12:09 91
Тренер вратарей: «С такими условиями „Зенит“ должен за 5 лет трижды брать титул чемпиона»
Вчера, 09:25 104
Газизов: «Сделаем всё от нас зависящее для дальнейшего прогресса Семака»
Вчера, 05:04 1
Титов: «Если „Локо“ победит „Спартак“, то на 90 процентов уже будет чемпионом»
Вчера, 04:34 21
Обсудить
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Остапчук 67
сегодня в 07:50
Остапчук 67:
А железнодорожные комментаторы о "Ницце" не думают. Все их мысли, как коней и бакланов, о самой популярной команде - "Спартаке".
Заметь остапчук, почти во всех новостях самые первые комментарии такие как ты сейчас написал! Это скорее всего вы через чур думаете о себе!
Нарцисси́зм — свойство характера, заключённое в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
Вы нужны только для поднятия себе хорошего настроения и не более того!
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич ответил Остапчук 67
сегодня в 06:58
Остапчук 67:
А железнодорожные комментаторы о "Ницце" не думают. Все их мысли, как коней и бакланов, о самой популярной команде - "Спартаке".
Вы себе льстите, о нас думают лишь те, кто хуже нас. А те кто лучше нас (Зенит, ЦСКА, Локо) им просто не до нас !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:20
А железнодорожные комментаторы о "Ницце" не думают.
Все их мысли, как коней и бакланов, о самой популярной команде - "Спартаке".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100