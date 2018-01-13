Сёмин: «О матчах с „Ниццей“ мы думаем с первого дня»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, как будет работать команда на первом зимнем сборе в Испании:

«С первого дня мы думаем о матчах с „Ниццей“. Первостепенная задача сейчас – набрать оптимальные физические кондиции. Выраженного акцента на физику или тактику делать не станем. На данном этапе нужно работать сбалансированно, набирать во всех компонентах. У нас запланирован большой комплекс упражнений вплоть до последнего дня сбора.

Проведём три контрольных матча. Играть будем по нарастающей: в первых двух матчах ребята проведут на поле по 45 минут. Футболисты, которые сыграли в первой части сезона больше остальных, могут пропустить первый матч. Так что прошу болельщиков не удивляться и не пугаться! Будет вариативность. И форму надо набирать постепенно.

Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам – тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдём во всеоружии. Здоровыми и сильными!»