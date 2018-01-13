Спортивный директор ПСЖ встретился с агентом Канте

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике в конце 2017 года провёл несколько встреч с Каримом Буассе, представляющим интересы полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. По информации источника, руководство парижан рассматривает 26-летнего хавбека в качестве потенциальной замены Тиаго Мотте.

Сам Канте не хочет возвращаться во французский чемпионат. Отмечается, что финансовый аспект не является определяющим фактором для игрока.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить «Челси» £ 90 млн за Канте.