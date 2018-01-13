Эмре: «Очень рад за Тосуна. Я бы сказал, ему не повезло только с Эллардайсом»

Полузащитник «Истанбула» и сборной Турции Эмре поздравил форварда Дженка Тосуна с переходом из «Бешикташа» в «Эвертон», но подчеркнул, что Дженку не повезло с главным тренером «ирисок» Сэмом Эллардайсом:

«Я очень рад за Дженка Тосуна. Считаю, что сейчас турецким футболистам легче играть за границей, чем это было в наше время.

Дженк – настоящий профессионал. Он не видит себя лучше или хуже, чем он есть. Он просто всегда хочет прогрессировать.

Дженк Тосун умеет на высшем уровне завершать атаки. Я бы сказал, что единственное, с чем ему не повезло, – это Сэм Эллардайс, который был моим тренером в „Ньюкасле“. Эллардайс позволяет своим нападающим чувствовать себя оторванными от своих ребят на поле. Его система действительно не заточена под форварда команды».