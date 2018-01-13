Эмери: «Слухи об уходе Неймара в „Реал“ не задевают нас»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал о текущем психологическом состоянии команды и прокомментировал слухи о переговорах Неймара с «Реалом»:

«Наша команда сильна своим менталитетом. Мы были сильны во время матчей Кубка Франции и Кубка Лиги, останемся такими и перед игрой с „Реалом“. Наши игроки умны, а клуб приобрёл некоторый опыт, как и я сам. И я понимаю, что есть люди извне, заинтересованные в том, чтобы навредить нашему состоянию.

Например, взяв одну известную испанскую газету, вы увидите, что обложка сообщает нам о том, что Неймар собирается уходить в „Реал“. Такие вещи нас не задевают. Все в клубе знают свой путь и свои задачи. Мы знаем, что кто-то хочет дестабилизировать обстановку в клубе. Но что бы ни говорили вне клуба и что бы ни происходило внутри него, мы остаёмся сильными.

Это правда, что после праздников произошли кое-какие небольшие неприятности, но это затрагивает только 10 процентов клуба. Скоро мы вернёмся к обычному состоянию».