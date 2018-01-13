Любительский клуб из Германии сделал уникальное предложение Швайнштайгеру

Немецкий любительский клуб «Буна Галле» предложил полузащитнику «Чикаго Файр» Бастиану Швайнштайгеру усилить их команду. Взамен клуб из Галле-Нойштадт предложил 33-летнему хавбеку земельный участок в самом центре города, 20 различных видов пива, членство в теннисном клубе для его жены Аны Иванович, няню для их будущего ребёнка и многое другое.

«Мы пока не добрались до Лиги чемпионов, дорога туда нелегка, но с такой звездой как ты нет ничего невозможного – футбольного бога победить нельзя», — говорится в обращении клуба на официальной странице в Facebook.

Отметим, что интерес к Швайнштайгеру продолжают проявлять и профессиональные клубы, в числе которых есть «Вердер» и гладбахская «Боруссия».