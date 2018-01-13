Конте: «Возможно, Баркли будет готов к игре с „Норвичем“»

Наставник «Челси» Антонио Конте рассказал, что новичок команды Росс Баркли может дебютировать за «синих» в переигровке матча Кубка Англии с «Норвичем»:

«Он усердно работает в последние дни, и, возможно, будет готов к следующей игре с „Норвичем“. Я надеюсь на это, если он будет продолжать в том же духе, то почему нет? Этот парень не готов на 100 процентов, но, думаю, он уже может начать помогать нам в оставшейся части сезона».

Напомним, встреча 1/32 финала Кубка Англии «Норвич» - «Челси» завершилась со счётом 0:0.