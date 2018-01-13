Спиридон: «Луис Адриано показывал нам фавелы, в которых он рос. Это гетто, это невозможно»

Новый главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон ответил на вопрос, почему бразильские футболисты плачут от радости или горя при вызове или невызове в сборную страны, а молдаване относятся к национальной команде гораздо более спокойно.

«Трудно сказать. Мы были с „Шахтером“ в Бразилии на сборах, и Виллиан, Фернандиньо, Дуглас Коста, Адриано показывали нам фавелы, в которых они росли. Если бы вы их увидели, вы бы сошли с ума, это гетто, это невозможно. И они оттуда вышли, вышли благодаря футболу. Сейчас они живут в виллах на берегу океана, и они хотят вернуть своей стране какой-то свой долг. Это совсем другой менталитет. Я бы хотел, чтобы наши футболисты гордились вызовом в сборную и совершенствовались, чтобы получить вызов и на следующий матч».

Ранее Спиридон работал ассистентом у Мирчи Луческу в «Шахтере» и «Зените».