Пардью установит временной лимит продажи игроков «Вест Бромвича»

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью заявил, что установит временной лимит продажи игроков в нынешнее трансферное окно.



«Я установлю конечную дату трансфера при любой сделке. Я бы сказал, что это будет за три или четыре дня до завершения трансферного окна.



Я не говорю, что мы не будем обсуждать никакие возможности. Однако, если это будет попытка купить одного из ключевых игроков нашей команды, то нет, мы даже не станем рассматривать предложение».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется защитником «Вест Бромвича» Джонни Эвансом.