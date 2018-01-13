Пардью установит временной лимит продажи игроков «Вест Бромвича»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
    Проработает в клубе еще 2-3 года
    26%
    715
    Покинет команду летом
    49%
    1360
    Будет уволен по ходу второй части сезона
    17%
    467
    Уйдет в отставку еще до старта весенней части РФПЛ
    5%
    147
    Затрудняюсь ответить
    4%
    106
    Всего голосов: 2795
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.3 5.4 9.5
20:30 Идет первый тайм, 36’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.15 3.45 3.3
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 36’ Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 4.2 3.2 1.93
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.5 3.6 2
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 3.95 3.4 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.1 3.2 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
20:12
«Реал» предложит «Ливерпулю» свою звезду в обмен на Салаха31
20:04
«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»202
19:51
«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»37
19:45
«Тоттенхэм» - «Эвертон»: стартовые составы0
19:00
Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»123
21:04
Ганчаренко: «Жамалетдинова, похоже, повреждение надолго выбило из колеи»0
20:55
Конте: «Отсутствие голов - проблема не Мораты, а всей команды»2
20:53
«Марсель» разгромил «Ренн»0
20:44
Президент «Галатасарая» грезит о трансфере Ибрагимовича0
20:30
«Челси» впервые в своей истории закончил безголевой ничьей три матча подряд1
20:22
Ганчаренко рассказал о сильных сторонах Бистровича7
20:04
«Лейпциг» - «Шальке»: стартовые составы1
19:34
«Ювентусу» понадобился защитник «Атлетико» 1
18:48
Трахтенберг: «„Спартак“ приносит извинения. Джикия просто неудачно пошутил»19
18:41
Кэйхилл получил травму в матче с «Лестером»0
18:33
Сане признался, что отказал «Ливерпулю» и Клоппу2
18:21
Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»20
18:09
Панченко может приступить к работе без ограничений на 2-м сборе «Динамо»7
17:59
«Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии120
17:57
Пардью: «Ничего конкретного по трансферу Эванса не произошло»0
17:50
Дортмундская «Боруссия» усилится защитником сборной Швейцарии1
17:49
Дзофф: «Я думаю, что Перин готов для переезда в большой клуб»0
17:47
Ходжсон - о трансферах: «Пока все сложно»1
17:41
Сане летом готов завершить карьеру, если станет чемпионом мира и выиграет трофеи с «Сити»4
17:35
Венгер: «Я не беспокоюсь из-за голевой засухи Ляказетта»3

Пардью установит временной лимит продажи игроков «Вест Бромвича»

сегодня, 10:35

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью заявил, что установит временной лимит продажи игроков в нынешнее трансферное окно. 

«Я установлю конечную дату трансфера при любой сделке. Я бы сказал, что это будет за три или четыре дня до завершения трансферного окна.

Я не говорю, что мы не будем обсуждать никакие возможности. Однако, если это будет попытка купить одного из ключевых игроков нашей команды, то нет, мы даже не станем рассматривать предложение».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется защитником «Вест Бромвича» Джонни Эвансом.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Отсутствие голов - проблема не Мораты, а всей команды»
Сегодня, 20:55 2
Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»
Сегодня, 19:00 123
Сане признался, что отказал «Ливерпулю» и Клоппу
Сегодня, 18:33 2
Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»
Сегодня, 18:21 20
Пардью: «Ничего конкретного по трансферу Эванса не произошло»
Сегодня, 17:57 0
Дзофф: «Я думаю, что Перин готов для переезда в большой клуб»
Сегодня, 17:49 0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100