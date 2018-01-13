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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Чадиковски: «Санкт-Петербург - лучший город мира»

сегодня, 10:56

Бывший нападающий «Зенита» Драган Чадиковски, которому сегодня исполняется 36 лет, рассказал о новом этапе своей карьеры и поделился ожиданиями от выступления «сине-бело-голубых» в весенней стадии сезона. 

«У меня все хорошо, по-прежнему играю в футбол, воспитываю десятилетнюю дочь. Выступаю дома, в Сербии, за клуб третьей лиги „Колубара“ Лазаревац. Контракт действует ещё полтора года, после завершения карьеры планирую стать тренером. У меня сохранились самые тёплые воспоминания о „Зените“, Питер считаю лучшим городом с мире! Слежу за „Зенитом“, общаюсь с Миланом Вьештицей и Ивицей Крижанцем. Желаю „Зениту“ выиграть чемпионат России и Лигу Европы! У такой сильной команды, как сейчас, есть все шансы на титулы.

Кержаков закончил карьеру? Жаль. Он и Аршавин - самые крутые нападающие, с которыми мне доводилось играть. Из состава 2005 года в „Зените“ остался только Анюков? Передавайте ему огромный привет! Планирую приехать в Питер на неделю, пообщаться с друзьями, посмотреть новый стадион. Желаю петербургскому клубу и его замечательным болельщикам победы над „Селтиком“! Всём сердцем болею за „Зенит“!»

Чадиковски выступал за «Зенит» в 2005-2006 годах.

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Все комментарии
gracie
gracie ответил Живанильда
сегодня в 19:29
Нет, это из серии я/ты/ самый умный и кирасивый
gracie
gracie ответил nikolah
сегодня в 19:24
Петербург так знаменит своей архитектурой , так что может выбирать сам, кому нравится, а кому нет , дорогой!
gracie
gracie ответил Живанильда
сегодня в 19:21
Не надо было засыпать пьяным в сугробе.....
gracie
gracie ответил Igo0rek
сегодня в 19:12
Важно, что это мнение не твоё б, а мнение большинства тех, кто бывал в других городах мира. Но есть конечно и такие как ты и Ионов, вот ему больше нравился г.Краснодар...
nikolah
nikolah ответил Igo0rek
сегодня в 15:31
Igo0rek:
Москва красивее Питера, больше возможностей. Единственный минус, это огромное количество людей.
не знаю в каком месте красивее)
этот минус перевешивает все плюсы ))
Igo0rek
Igo0rek ответил nikolah
сегодня в 15:07
nikolah:
в Питере только одна проблема,Серое небо и климат) а так получше Москвы будет,в Казани не был,не знаю что там и как,но знакомые гоняли на КК,сказали что всё добротно )
Москва красивее Питера, больше возможностей. Единственный минус, это огромное количество людей.
nikolah
nikolah ответил Igo0rek
сегодня в 14:51
Igo0rek:
Я бы в России даже Питер не поставил на второе место. Москва, Казань, потом только Питер. Про мир я уж вообще молчу.
в Питере только одна проблема,Серое небо и климат)
а так получше Москвы будет,в Казани не был,не знаю что там и как,но знакомые гоняли на КК,сказали что всё добротно )
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:43
Я бы в России даже Питер не поставил на второе место. Москва, Казань, потом только Питер. Про мир я уж вообще молчу.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:10
Я согласен с бывшим нападающим Зенита Сан Петербург лучший город мира
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:49
Поиграл и в Корее и в Сербии и в Австрии и в России ...а побывал наверно более чем в 100 городах - знает что говорит ..
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Казанский
сегодня в 12:31
Казанский:
Что и чследовало доказать,что игры ты его не помнишь))Но ты упорно доказываешь обратное
Мне кажется, ты совсем забыл то, что писал изначально
Напоминаю:

Казанский
Сегодня 11:10
Подозреваю что даже преданные СБГ-фаны вряд ли вспомнят этого суперфорварда))

Отвечаю:

NoKerzhNoParty
Сегодня 11:55
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
...
Да нет не впервые
Игр его я конечно не помню, очень он мало играл, но игрока самого помню

Поясню:
Этого "суперфорварда" помнят. Пусть не играми (он провел всего 4 игры за Зенит), но то, что он был в составе Зенита, помнят.

В следующий раз читай свои же комментарии если не помнишь их
Казанский
Казанский ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 12:19
NoKerzhNoParty:
Это не злость, лишь замечание о никчемности 7партака Да нет не впервые Игр его я конечно не помню, очень он мало играл, но игрока самого помню
Что и чследовало доказать,что игры ты его не помнишь))Но ты упорно доказываешь обратное
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Казанский
сегодня в 11:55
Казанский:
Ты что такой злой то?((Видимо тоже про него впервые прочитал сегодня?))
    nikolah
    nikolah ответил Казанский
    сегодня в 11:55
    Казанский:
    Глядя на брутальные лица игроков нынешнего Зенита Кокорина и Дзюбу становится понятно где вырастают суровые мужики...в подворотнях Питера и на каникулах на Мальдивах))
    ну Кокорин хотя бы старается)
    Казанский
    Казанский ответил nikolah
    сегодня в 11:52
    nikolah:
    так он особо не играл,т.к конкурент у него был Шава)) вот Гартиг был зверем)) его характер и неуступчивость... таких бы игроков щас в Зенит... а не неженок
    Глядя на брутальные лица игроков нынешнего Зенита Кокорина и Дзюбу становится понятно где вырастают суровые мужики...в подворотнях Питера и на каникулах на Мальдивах))
    Казанский
    Казанский ответил NoKerzhNoParty
    сегодня в 11:49
    NoKerzhNoParty:
    Ни один игрок сбежавший из свинарника не отзывается так о своем бывшем клубишке А бывшие президенты этого же пищевика прямо говорят о закулисной игре народного проекта Тебе то вообще откуда знать о Чадиковски? Во времена когда он играл ты еще под себя небось ходил
    Ты что такой злой то?((Видимо тоже про него впервые прочитал сегодня?))
    nikolah
    nikolah ответил Казанский
    сегодня в 11:48
    Казанский:
    Подозреваю что даже преданные СБГ-фаны вряд ли вспомнят этого суперфорварда))
    так он особо не играл,т.к конкурент у него был Шава))
    вот Гартиг был зверем)) его характер и неуступчивость...
    таких бы игроков щас в Зенит...
    а не неженок
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Живанильда
    сегодня в 11:48
    Живанильда:
    Назови хоть один довод -чем же хорош Питер.Я замерз в этом Питере и не надо расказывать про его красоты.
    Ахахах, езжай в Москву, там, в районе тарасовки, говорят африканский климат)
    Даже ананасы с кокосами и пальмами растут)
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Казанский
    сегодня в 11:46
    Казанский:
    Подозреваю что даже преданные СБГ-фаны вряд ли вспомнят этого суперфорварда))
      nikolah
      nikolah ответил Живанильда
      сегодня в 11:42
      Живанильда:
      Назови хоть один довод -чем же хорош Питер.Я замерз в этом Питере и не надо расказывать про его красоты.
      ты замёрз из-за влажности)
      мне как сибиряку тоже тяжко переносить этот климат))
      ведь -5 тут как -25 на севере ))
      Живанильда
      Живанильда ответил cska plus
      сегодня в 11:38
      cska plus:
      Питер, уж точно не хуже многих столиц европейских государств.
      Назови хоть один довод -чем же хорош Питер.Я замерз в этом Питере и не надо расказывать про его красоты.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 11:35
      Питер, уж точно не хуже многих столиц европейских государств.
      Живанильда
      Живанильда
      сегодня в 11:28
      Из серии Гена Орлов-самый объективный комментатор или Алеша Миллер-самый честный человек.
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 11:10
      Подозреваю что даже преданные СБГ-фаны вряд ли вспомнят этого суперфорварда))
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      сегодня в 11:04
      Питер очень красивый
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