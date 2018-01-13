Чадиковски: «Санкт-Петербург - лучший город мира»

Бывший нападающий «Зенита» Драган Чадиковски, которому сегодня исполняется 36 лет, рассказал о новом этапе своей карьеры и поделился ожиданиями от выступления «сине-бело-голубых» в весенней стадии сезона.

«У меня все хорошо, по-прежнему играю в футбол, воспитываю десятилетнюю дочь. Выступаю дома, в Сербии, за клуб третьей лиги „Колубара“ Лазаревац. Контракт действует ещё полтора года, после завершения карьеры планирую стать тренером. У меня сохранились самые тёплые воспоминания о „Зените“, Питер считаю лучшим городом с мире! Слежу за „Зенитом“, общаюсь с Миланом Вьештицей и Ивицей Крижанцем. Желаю „Зениту“ выиграть чемпионат России и Лигу Европы! У такой сильной команды, как сейчас, есть все шансы на титулы.

Кержаков закончил карьеру? Жаль. Он и Аршавин - самые крутые нападающие, с которыми мне доводилось играть. Из состава 2005 года в „Зените“ остался только Анюков? Передавайте ему огромный привет! Планирую приехать в Питер на неделю, пообщаться с друзьями, посмотреть новый стадион. Желаю петербургскому клубу и его замечательным болельщикам победы над „Селтиком“! Всём сердцем болею за „Зенит“!»

Чадиковски выступал за «Зенит» в 2005-2006 годах.