Чадиковски: «Санкт-Петербург - лучший город мира»

Бывший нападающий «Зенита» Драган Чадиковски, которому сегодня исполняется 36 лет, рассказал о новом этапе своей карьеры и поделился ожиданиями от выступления «сине-бело-голубых» в весенней стадии сезона.
«У меня все хорошо, по-прежнему играю в футбол, воспитываю десятилетнюю дочь. Выступаю дома, в Сербии, за клуб третьей лиги „Колубара“ Лазаревац. Контракт действует ещё полтора года, после завершения карьеры планирую стать тренером. У меня сохранились самые тёплые воспоминания о „Зените“, Питер считаю лучшим городом с мире! Слежу за „Зенитом“, общаюсь с Миланом Вьештицей и Ивицей Крижанцем. Желаю „Зениту“ выиграть чемпионат России и Лигу Европы! У такой сильной команды, как сейчас, есть все шансы на титулы.
Кержаков закончил карьеру? Жаль. Он и Аршавин - самые крутые нападающие, с которыми мне доводилось играть. Из состава 2005 года в „Зените“ остался только Анюков? Передавайте ему огромный привет! Планирую приехать в Питер на неделю, пообщаться с друзьями, посмотреть новый стадион. Желаю петербургскому клубу и его замечательным болельщикам победы над „Селтиком“! Всём сердцем болею за „Зенит“!»
Чадиковски выступал за «Зенит» в 2005-2006 годах.
этот минус перевешивает все плюсы ))
этот минус перевешивает все плюсы ))
а так получше Москвы будет,в Казани не был,не знаю что там и как,но знакомые гоняли на КК,сказали что всё добротно )
а так получше Москвы будет,в Казани не был,не знаю что там и как,но знакомые гоняли на КК,сказали что всё добротно )
Напоминаю:
Казанский
Сегодня 11:10
Подозреваю что даже преданные СБГ-фаны вряд ли вспомнят этого суперфорварда))
Отвечаю:
NoKerzhNoParty
Сегодня 11:55
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
...
Да нет не впервые
Игр его я конечно не помню, очень он мало играл, но игрока самого помню
Поясню:
Этого "суперфорварда" помнят. Пусть не играми (он провел всего 4 игры за Зенит), но то, что он был в составе Зенита, помнят.
В следующий раз читай свои же комментарии если не помнишь их
Напоминаю:
Казанский
Сегодня 11:10
Подозреваю что даже преданные СБГ-фаны вряд ли вспомнят этого суперфорварда))
Отвечаю:
NoKerzhNoParty
Сегодня 11:55
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
...
Да нет не впервые
Игр его я конечно не помню, очень он мало играл, но игрока самого помню
Поясню:
Этого "суперфорварда" помнят. Пусть не играми (он провел всего 4 игры за Зенит), но то, что он был в составе Зенита, помнят.
В следующий раз читай свои же комментарии если не помнишь их
Да нет не впервые
Игр его я конечно не помню, очень он мало играл, но игрока самого помню
Да нет не впервые
Игр его я конечно не помню, очень он мало играл, но игрока самого помню
вот Гартиг был зверем)) его характер и неуступчивость...
таких бы игроков щас в Зенит...
а не неженок
вот Гартиг был зверем)) его характер и неуступчивость...
таких бы игроков щас в Зенит...
а не неженок
Даже ананасы с кокосами и пальмами растут)
Даже ананасы с кокосами и пальмами растут)
А бывшие президенты этого же пищевика прямо говорят о закулисной игре народного проекта
Тебе то вообще откуда знать о Чадиковски? Во времена когда он играл ты еще под себя небось ходил
А бывшие президенты этого же пищевика прямо говорят о закулисной игре народного проекта
Тебе то вообще откуда знать о Чадиковски? Во времена когда он играл ты еще под себя небось ходил
мне как сибиряку тоже тяжко переносить этот климат))
ведь -5 тут как -25 на севере ))
мне как сибиряку тоже тяжко переносить этот климат))
ведь -5 тут как -25 на севере ))