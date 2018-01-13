Иан Райт: «Эванс может передумать переходить в „Арсенал“»

Экс-форвард «Арсенала» Иан Райт считает, защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс может выбрать «Манчестер Сити», а не «Арсенал».



«Эванс - способный и опытный игрок. У него достаточно технических навыков и самообладания. Он хорош при контактной игре.



Да, я слышал про связь „Арсенала“ и Джонни. Однако, если вы посмотрите на „Арсенал“ с футболистами, которые хотят покинуть команду, то желание переходить туда может отпасть. Тогда стоит рассмотреть возможность перехода в „Манчестер Сити“».