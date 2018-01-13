Каррера: «Я ищу людей, которые будут приносить пользу нашему общему делу и „Спартаку“»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на критику технического директора РФС Андрея Лексакова, который ранее заявил, что, пригласив в штаб тренера-аналитика Жана-Пьера Джерозу, Каррера дал своему другу возможность заработать.

«Человек, дающий подобный комментарий, просто ничего не понимает. С Джери я знаком с тех пор, как учился на тренерских курсах. Он в то время уже работал с Джованни Траппаттони. Я постоянно был в контакте с ним, знаю, как он относится к делу. Поэтому в нынешнем сезоне я предоставил Роману Пилипчуку помощника, так как очень тяжело готовиться и к матчам чемпионата, и к играм Лиги чемпионов.

Все те люди, которых я позвал в „Спартак“, находятся здесь не потому, что я хотел дать им возможность заработать. Будь так, сюда приехали бы мой двоюродный брат, мой дядя и так далее. Но мои помощники здесь, потому что хорошо выполняют свою работу — а именно это мне и нужно. Я ищу людей, которые будут приносить пользу нашему общему делу и „Спартаку“».