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Каррера: «Я ищу людей, которые будут приносить пользу нашему общему делу и „Спартаку“»

сегодня, 11:06

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на критику технического директора РФС Андрея Лексакова, который ранее заявил, что, пригласив в штаб тренера-аналитика Жана-Пьера Джерозу, Каррера дал своему другу возможность заработать.

«Человек, дающий подобный комментарий, просто ничего не понимает. С Джери я знаком с тех пор, как учился на тренерских курсах. Он в то время уже работал с Джованни Траппаттони. Я постоянно был в контакте с ним, знаю, как он относится к делу. Поэтому в нынешнем сезоне я предоставил Роману Пилипчуку помощника, так как очень тяжело готовиться и к матчам чемпионата, и к играм Лиги чемпионов.

Все те люди, которых я позвал в „Спартак“, находятся здесь не потому, что я хотел дать им возможность заработать. Будь так, сюда приехали бы мой двоюродный брат, мой дядя и так далее. Но мои помощники здесь, потому что хорошо выполняют свою работу — а именно это мне и нужно. Я ищу людей, которые будут приносить пользу нашему общему делу и „Спартаку“».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska1948
сегодня в 15:39
cska1948:
"Я ищу людей, которые будут приносить пользу нашему общему делу и „Спартаку“». ------------------------------------- Среди россиян таковых видимо нет. Вот и ищет за бугром.
О, как ты прав !!!! Россияне приносить пользу общему делу действительно не способны !!! Вот Онопко вам зачем и какова его роль и задачи в клубе ? Эмблемку целовать , или креслице тряпочкой протирать перед тем ,как Ганчаренко сесть захочет ? ))
112910415
112910415
сегодня в 14:59
кадровый вопрос-дело тонкое
Jum13
Jum13
сегодня в 14:20
Поэтому Спартак нашел Безбородова
cska.78
cska.78
сегодня в 12:41
Мутко потеряли, юбилей Симоняна прошел, давай ищи теперь :)
stavr74
stavr74 ответил cska plus
сегодня в 12:39
cska plus:
Общее дело, надо понимать как подоить российских граждан на запрвках.
особенно на заправках роснефть и башнефть
просто сашка
просто сашка ответил cpartak60
сегодня в 11:42
cpartak60:
иди уроки учи!мал еще комменты писать!такую чушь пишут только малолетки!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 11:41
    В РФС многие люди мало понимают в футболе.
    Но если у Лебедева хоть папа известный политик, то кто такой Лексаков?
    Федун, сделай замечание этому человеку, который кем-то себя считает.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 11:35
    Будь так, сюда приехали бы мой двоюродный брат, мой дядя и так далее.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1031649.shtml
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ...а у нас все самые лучшие и самые умные и самые модные ( и может быть самые красивые ) живут в питере...
    antant1
    antant1 ответил cpartak60
    сегодня в 11:33
    cpartak60:
    иди уроки учи!мал еще комменты писать!такую чушь пишут только малолетки!
      cpartak60
      cpartak60 ответил просто сашка
      сегодня в 11:25
      просто сашка:
      все хотят подоить дядю Федуна
      иди уроки учи!мал еще комменты писать!такую чушь пишут только малолетки!
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 11:24
      "Я ищу людей, которые будут приносить пользу нашему общему делу и „Спартаку“».
      -------------------------------------
      Среди россиян таковых видимо нет. Вот и ищет за бугром.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 11:22
      Общее дело, надо понимать как подоить российских граждан на запрвках.
      просто сашка
      просто сашка
      сегодня в 11:21
      все хотят подоить дядю Федуна
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