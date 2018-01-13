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Арустамян: «ЦСКА может провернуть один громкий трансфер»

сегодня, 11:54

Российский комментатор Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА этой зимой может потратить довольно существенную сумму денег на новичка.

«Это трансферное окно ЦСКА должно быть не таким скучным, как раньше. „Армейцы“ уже подписали хорватского полузащитника Бистровича, на просмотре находится 21-летний французский защитник Пепе. Но надо понимать, что по щелчку пальцев ЦСКА не будет тратить гигантские суммы. Возможен один громкий трансфер.

Его „красно-синие“ могли сделать еще летом, клуб был готов потратить 8-10 млн евро на игроков из Бразилии. На Вендела, Арану или Дугласа Луиса, но все они дико талантливые – и большие европейские клубы быстро перебивали предложения ЦСКА. Но главное, что „армейцы“ настроены выделить определенную сумму на усиление».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 17:32
Раньше Нобель комментировал Спартаковские трансферы...теперь ЦСКАвсие..ну посмотрим о ком речь...может Смолов решил в Москву переехать.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:11
Арустамян: «ЦСКА может провернуть один громкий трансфер»

Ждем конечно громкий трансфер, но даже если вернется в аренду к нам Муса, тоже будет хорошо, Муса славно забивал в РФПЛ!))
CВИН
CВИН
сегодня в 16:43
Чур негоров не трогать - они наши !
yumagulovden
yumagulovden
сегодня в 16:43
Щас в Россию никто не хочет. Там же, о великий и могучий, лимит =)
sacha polikarpow
sacha polikarpow
сегодня в 16:42
зюбу покупать решили ??? )))
Exodus
Exodus ответил Jum13
сегодня в 16:15
Jum13:
ЦСКА не подписывает спартачей, пигги
А как же Онопко. кок?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 16:09
Ну посмотрим.....у армейцев хорошая селекционная служба...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:05
    Jum13
    Jum13 ответил ALEX26659
    сегодня в 15:54
    ALEX26659:
    каждый тур у гинера эти трансферы... то карасёв,то вилков и т.д. и т.п.
    То ли дело Федун - вложился в "Бебородов энд Ко" и в ус не дует
    Живанильда
    Живанильда
    сегодня в 15:52
    Лучше б покорителя бигмаков сэра Леньку вернули.
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 15:43
    каждый тур у гинера эти трансферы... то карасёв,то вилков и т.д. и т.п.
    starche
    starche
    сегодня в 15:41
    Какой-то детский лепет.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 15:37
    Потратят бабки на омолаживающие операции Игнашу и Берёзам )))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 15:22
    У ЦСКА денежков нет даже на зулусов !!! ))) Беда ,одним словом ! Интересно , сколько лет им понадобится ,что бы создать действительно конкурентный состав ?!!! 16 ? Ну ,чего ,кони ,готовы ждать ????? ....А придётся !!! )))))))))))))))))))))))))))))
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 15:12
    Если у ЦСКА появились деньги, значит Гинер акции все же продал.
    Ерден
    Ерден ответил Klasse
    сегодня в 15:11
    Klasse:
    17.000 рублей для усиления конюшни достаточно)) Зачем им в ФНЛ новички?))
      cska.78
      cska.78 ответил Сов Армия
      сегодня в 15:07
      Сов Армия:
      Посмотришь на комментарии создаётся впечатление что пишут одни сотрудники спец служб, ну просто все знают и сколько у Гинера денег и кого он из под полы купил и сколько кому должен. Только с вашим баблом почему то ни кто не хочет идти к вам играть.
      Да вот такие у них пишут в основном
      Jum13
      Jum13 ответил ALEX26659
      сегодня в 14:56
      ALEX26659:
      неужели абелардо из газмяса за 6о т р?
      ЦСКА не подписывает спартачей, пигги
      mat73
      mat73
      сегодня в 14:54
      У гинера нет таких денег, значит точно клуб будет продаваться, и уже новый хозяин будет покупать
      Absinthe6
      Absinthe6
      сегодня в 14:42
      Бистрович так и останется "громким" трансфером коней)
      Сов Армия
      Сов Армия ответил cska.78
      сегодня в 14:28
      cska.78:
      Вас больше Педроши лавочники за 12 млн интересуют :)
      Посмотришь на комментарии создаётся впечатление что пишут одни сотрудники спец служб, ну просто все знают и сколько у Гинера денег и кого он из под полы купил и сколько кому должен. Только с вашим баблом почему то ни кто не хочет идти к вам играть.
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный
      сегодня в 14:25
        ALEX26659
        ALEX26659
        сегодня в 14:25
        неужели абелардо из газмяса за 6о т р?
        Jum13
        Jum13 ответил Ruslik1982
        сегодня в 14:23
        Ruslik1982:
        в резюме у акинфеева есть строчка "Рекордсмен лиги чемпионов"? без пояснения ))
        Есть, но у Семьлихова
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        сегодня в 14:20
        Прямо заинтриговали данной новостью меня, буду ждать дальнейшей информации по данной новости.
        Colonist
        Colonist
        сегодня в 14:11
        Век коней закончился. Зачем что то проворачивать? Гиннер и так банкрот.... Или он надеется кого то обмануть?
        sir_Alex
        sir_Alex
        сегодня в 14:06
        Ещё один громкий трансфер? Я что-то пропустил?
        Спартач-болельщик
        Спартач-болельщик
        сегодня в 14:06
          Есть медали
          Есть медали ответил Igo0rek
          сегодня в 14:04
          Igo0rek:
          Хоть что-то из предсказаний Арустамяна сбывалось?
          Про Габулова он начал гооврить чуть позже о том. как новость о его переходе состоялась =D
          А так не. По его словам и Бердыев уже Спартак тренировал и контракт оформил.
          Его слова смело можно всерьез не воспринимать
          Don trambon
          Don trambon ответил Казанский
          сегодня в 13:59
          Казанский:
          Неужели 18-летнего косовца подпишут за 20-тыс евро?)))
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