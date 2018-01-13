Кузяев: «Я хорошо отдохнул, побывал на Кубе»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о том, как провел отпуск в зимнее межсезонье.



«Я хорошо отдохнул, побывал на Кубе! Гавана очень понравилась — удивительное место. Удалось покататься на старых американских автомобилях. Там же, на Кубе, съездил на крокодилью ферму, тоже довольно интересное место.



Помимо Кубы занимался учебой: аспирантура, первый курс. Какая цель? Конечной цели нет. Ближайшая — защитить кандидатскую, а дальше — посмотрим, как пойдет».