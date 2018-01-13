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Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве

сегодня, 12:37

Нападающий ПСЖ Неймар предстанет перед испанским судом по делу о мошенничестве при переходе игрока из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. 

Руководители инвестиционного фонда DIS, которые ранее владели 40 % прав на бразильца, настаивают, что недополучили денег за переход игрока. В 2013 году было объявлено, что покупка Неймара обошлась «Барселоне» в 57 млн евро, но позже стало известно, что эта сумма сильно занижена и не соответствует действительности. DIS досталось порядка 17 млн евро, хотя каталонский клуб заплатил за форварда около 83 млн евро.

В суд также вызван нынешний президент каталонцев Хосеп Бартомеу, бывший президент Сандро Розель и отец футболиста. 

Неймару грозит 2 года тюрьмы и штраф в размере 10 млн евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:08
Фиг Неймар теперь в Испанию поедет.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:55
Они еще даже с этим трансфером Неймара не разобрались?? Уже пора его переход в ПСЖ вовсю расследовать, а там еще Реал со своим предложением на подходе...)
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
сегодня в 13:50
BARCDJIN:
В Россию ему надо, тут все решили бы с Мутко за кружкой пива..
После этого пива Неймар сдал бы мочу на допинг и залетел.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 13:42
Теперь он не в Барселонае и сдаст и Месю и Бармалея)
lawr19730
lawr19730
сегодня в 13:41
Во-во,в тюрьму Мадрида посадить,будет очень популярен среди тамошних волосатых сеньоров)))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:13
    Robbaggio
    Robbaggio ответил Казанский
    сегодня в 12:47
    Считаешь, что мухлюет товар, а не продавец и покупатель?
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
    сегодня в 12:46
    сколько можно уже это дело мусолить....
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 12:45
    В Россию ему надо, тут все решили бы с Мутко за кружкой пива..
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 12:42
    Хорошо,что Зенит в России играет,а то половина игроков сидело бы за мошенничество,начиная от Вани Новосельцева и заканчивая Полозами,которые кто за 8 млн.рублей перешел,а кто вообще "свободными агентами"
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