Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Нападающий ПСЖ Неймар предстанет перед испанским судом по делу о мошенничестве при переходе игрока из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Руководители инвестиционного фонда DIS, которые ранее владели 40 % прав на бразильца, настаивают, что недополучили денег за переход игрока. В 2013 году было объявлено, что покупка Неймара обошлась «Барселоне» в 57 млн евро, но позже стало известно, что эта сумма сильно занижена и не соответствует действительности. DIS досталось порядка 17 млн евро, хотя каталонский клуб заплатил за форварда около 83 млн евро.

В суд также вызван нынешний президент каталонцев Хосеп Бартомеу, бывший президент Сандро Розель и отец футболиста.

Неймару грозит 2 года тюрьмы и штраф в размере 10 млн евро.