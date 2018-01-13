Мендьета: «Коутиньо станет экстраординарным игроком в „Барселоне“»

Известный в прошлом футболист Гаиска Мендьета, ныне пробующий себя на музыкальном поприще, прокомментировал переход в «Барселону» полузащитника Филиппе Коутиньо. По слухам, сумма трансфера составила 120 млн евро + 40 млн бонусами.

«Что касается финансовой стороны вопроса, то сейчас такое время. В футболе много денег, а цены не только здесь, но и в жизни достаточно высокие. Это именно та сумма, которую нужно платить, чтобы заполучить такого футболиста. Коутиньо был невероятен в „Ливерпуле“, и я уверен, что он станет экстраординарным футболистом в „Барселоне“».