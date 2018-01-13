Пол Мерсон: «Для „Тоттенхэма“ матч против „Эвертона“ получится очень сложным»

Знаменитый английский футбольный эксперт Пол Мерсон поделился ожиданиями накануне матча 23-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Эвертон».



«Я думаю, что для „Тоттенхэма“ этот матч получится очень сложным. „Эвертон“ будет играть в оборонительный футбол и прессинговать „шпор“. Такая тактика им шла на руку в прошлых матчах. Однако я не уверен, что при контратаках они смогут создать много неприятностей для своих оппонентов».



Напомним, что в матче 22-го тура чемпионата Англии «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.