Агент Гайтана не смог подтвердить информацию об интересе «Интера»

Агент полузащитника «Атлетико» Николаса Гайтана не смог подтвердить слухи об интересе «Интера» к игроку.



«Гайтан не хочет пропустить чемпионат мира, поэтому он ищет возможность получать больше игровой практики. Посмотрим, что произойдет в будущем, однако я считаю, что это пойдет на пользу игроку и клубу.



Интерес „Интера“? Я не знаю ничего об этом. „Нерадзурри“ - отличный клуб, кто бы не хотел там выступать? Однако подчеркну, что никакой информации от руководства „Атлетико“ по этому поводу не поступало».