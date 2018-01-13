Дмитрий Алисейко покинул брестское «Динамо»

Пресс-служба брестского «Динамо» сообщает, что защитник команды Дмитрий Алисейко покинул клуб.

«В декабре 2016 года правый защитник пополнил состав брестчан на правах свободного агента и за сезон провел 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

В качестве игрока „Динамо-Брест“ Алисейко выиграл первый трофей в карьере – Кубок Беларуси, а также впервые был вызван в национальную сборную Беларуси.

Футбольный клуб „Динамо-Брест“ благодарит Дмитрия за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере», - передает пресс-служба.



Напомним, что недавно чешский специалист Марцел Личка пополнил тренерский штаб «Динамо Брест».