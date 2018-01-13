Чернов: «В „Урале“ я однозначно расту»

Защитник «Урала» Никита Чернов рассказал о своем опыте выступлений за екатеринбургский клуб. Напомним, что летом 21-летний футболист перешел в «Урал» на правах аренды из ЦСКА.
«Мне позвонили, спросили, все ли меня устраивает в Екатеринбурге. И я ответил, что все нравится, что хочу доиграть сезон в „Урале“. Тренеры доверяют, чувствую их хорошее отношение. Решил, что на данный момент лучше остаться. В „Урале“ я однозначно расту. Сыграл за первые пару недель больше, чем за три-четыре года в ЦСКА. Поначалу после ФНЛ, где играл за „Енисей“, было тяжеловато, скорости тут повыше, но быстро привык. Считаю, даже против топовых команд выглядел достойно.
Практика в ЦСКА? Ну, я ведь и летом мог остаться. Но никто мне ничего обещать, разумеется, не может. Сейчас в команде все друг к другу притерлись, обновлений минимум. И если просижу полгода на скамейке, то лучше от этого не будет ни мне, ни ЦСКА».
Сами себя комментируют, сами себя оценивают...
Это просто пустая брехня...
Никакой скромности...
...Время фейковых новостей... что уж поделаешь...
Сами себя комментируют, сами себя оценивают...
Это просто пустая брехня...
Никакой скромности...
...Время фейковых новостей... что уж поделаешь...