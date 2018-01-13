Чернов: «В „Урале“ я однозначно расту»

Защитник «Урала» Никита Чернов рассказал о своем опыте выступлений за екатеринбургский клуб. Напомним, что летом 21-летний футболист перешел в «Урал» на правах аренды из ЦСКА.

«Мне позвонили, спросили, все ли меня устраивает в Екатеринбурге. И я ответил, что все нравится, что хочу доиграть сезон в „Урале“. Тренеры доверяют, чувствую их хорошее отношение. Решил, что на данный момент лучше остаться. В „Урале“ я однозначно расту. Сыграл за первые пару недель больше, чем за три-четыре года в ЦСКА. Поначалу после ФНЛ, где играл за „Енисей“, было тяжеловато, скорости тут повыше, но быстро привык. Считаю, даже против топовых команд выглядел достойно.

Практика в ЦСКА? Ну, я ведь и летом мог остаться. Но никто мне ничего обещать, разумеется, не может. Сейчас в команде все друг к другу притерлись, обновлений минимум. И если просижу полгода на скамейке, то лучше от этого не будет ни мне, ни ЦСКА».