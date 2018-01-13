Сане признался, что отказал «Ливерпулю» и Клоппу

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане признался, что, будучи игроком «Шальке-04», имел возможность продолжить карьеру в «Ливерпуле»:

«До перехода в „Сити“, у меня были переговоры с „Ливерпулем“, это правда. И Юрген Клопп мне звонил.

Он провел отличную работу в „Боруссии“ - я встречал его еще тогда. Это хороший человек, приятный. Он и в „Ливерпуле“ хорошо работает».

Ранее Сане в шутку заявил о том, что завершит карьеру, если «горожане» выиграют в текущем сезоне несколько титулов, а сборная Германии с ним в составе защитит титул чемпионов мира.