Зидан назвал поражение от «Вильярреала» незаслуженным

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Вильярреала» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
«Мы не заслужили такой результат. Мы провели хороший матч, просто мяч не хотел влетать в сетку ворот соперника. Обидный результат, но нужно искать положительные моменты. Мы не собираемся сдаваться и будем продолжать бороться», - сказал Зидан.
Так правильнее звучало бы, учитывая ваши глупые ошибки
Так правильнее звучало бы, учитывая ваши глупые ошибки
ну да, реалу нужно продолжать бороться за выход в ЛЧ.
всеми силами пытаться удержаться на 4 месте.
можно даже на третье замахнуться.)
шансы на третье конечно невелики... но главное верить.)
ну да, реалу нужно продолжать бороться за выход в ЛЧ.
всеми силами пытаться удержаться на 4 месте.
можно даже на третье замахнуться.)
шансы на третье конечно невелики... но главное верить.)