Зидан назвал поражение от «Вильярреала» незаслуженным

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Вильярреала» в матче 19-го тура чемпионата Испании.

«Мы не заслужили такой результат. Мы провели хороший матч, просто мяч не хотел влетать в сетку ворот соперника. Обидный результат, но нужно искать положительные моменты. Мы не собираемся сдаваться и будем продолжать бороться», - сказал Зидан.