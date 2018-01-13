Конте: «Слова Моуриньо меня не заботят. Сплю я очень хорошо»

Главного тренера «Челси» Антонио Конте попросили прокомментировать слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, заявившего, что он чувствует по отношению к итальянцу презрение:
«Моуриньо сказал, что заканчивает с этой историей? Это верно и для меня. Не знаю, мне ли он это адресовал, но меня это не заботит. Сплю я очень хорошо».
вот у Моура оказалась крайний мед работник в Челси, сейчас мальчики подающие мячи в МЮ....... а у Конте кто?
вот у Моура оказалась крайний мед работник в Челси, сейчас мальчики подающие мячи в МЮ....... а у Конте кто?
Арсенал - Челси 2:2
Норвич - Челси 0:0
Челси - Арсенал 0:0
Челси - Лестер 0:0
Арсенал - Челси 2:2
Норвич - Челси 0:0
Челси - Арсенал 0:0
Челси - Лестер 0:0
Конте же по факту поменяв игровую схему, восстановил команду и выиграл чемпионат. Это именно его победа.
Косту продали, и считаю, что правильно сделали, каким бы он не был забивным напом, не стоило зимой в тайне от клуба вести переговоры, с этого всё и началось, Коста теперь играет там, где и хотел играть, о чем говорил, практически в любом интревью, что как плохо ему в дождливой Англии.
Матич, ему был предложен контракт на прежних условиях, он захотел больше денег, Челси не дал, МЮ дал + гарантировал игровое время. Да и смысл его было держать в команде, если он ещё годом ранее хотел уйти.
Батштуайи кстати - это не покупка Конте, его как обычно купило руководство. Мората за 58 млн.фунтов, на сегодняшний день он и на 20 не играет (на рынке и выбора то особо не было). Лукаку бы не потянули, ему МЮ платит 250 тыс.фунтов в неделю(таких ЗП у нас нету), к тому же чтобы его купить отдали 75 млн.фунтов + Руни.
Бакайоко, то хорошо играет (как в матче против МЮ, когда на пару с Канте сожрали Матича и Эрреру), то проваливается. О покупках можно долго говорить.
Да и вообще, не с проста в недавнем интервью Конте в очередной раз сказал, что ему редко, когда покупают игроков по его списку. У него с летнего ТО с руководством Челси разногласия по этому поводу, и те слухи о его уходе/увольнении пошли тогда именно из-за этого.
Конте же по факту поменяв игровую схему, восстановил команду и выиграл чемпионат. Это именно его победа.
Косту продали, и считаю, что правильно сделали, каким бы он не был забивным напом, не стоило зимой в тайне от клуба вести переговоры, с этого всё и началось, Коста теперь играет там, где и хотел играть, о чем говорил, практически в любом интревью, что как плохо ему в дождливой Англии.
Матич, ему был предложен контракт на прежних условиях, он захотел больше денег, Челси не дал, МЮ дал + гарантировал игровое время. Да и смысл его было держать в команде, если он ещё годом ранее хотел уйти.
Батштуайи кстати - это не покупка Конте, его как обычно купило руководство. Мората за 58 млн.фунтов, на сегодняшний день он и на 20 не играет (на рынке и выбора то особо не было). Лукаку бы не потянули, ему МЮ платит 250 тыс.фунтов в неделю(таких ЗП у нас нету), к тому же чтобы его купить отдали 75 млн.фунтов + Руни.
Бакайоко, то хорошо играет (как в матче против МЮ, когда на пару с Канте сожрали Матича и Эрреру), то проваливается. О покупках можно долго говорить.
Да и вообще, не с проста в недавнем интервью Конте в очередной раз сказал, что ему редко, когда покупают игроков по его списку. У него с летнего ТО с руководством Челси разногласия по этому поводу, и те слухи о его уходе/увольнении пошли тогда именно из-за этого.
PS Косту продали, Матича отдали......эти игроки при португальце играли и также побеждали, без них мы видим куда поплыл итальянец...... а насчет покупки Канте.....ну это добрый жест от Раньери вам и все, а не гениальный трансфер от Конте, при этом Нголо и с Лестером побеждал и показывал своей феноменальный уровень..... а сейчас мы видим реальные покупки итальянца в виде Мораты,и Батшуайи в нападение.........
PS Косту продали, Матича отдали......эти игроки при португальце играли и также побеждали, без них мы видим куда поплыл итальянец...... а насчет покупки Канте.....ну это добрый жест от Раньери вам и все, а не гениальный трансфер от Конте, при этом Нголо и с Лестером побеждал и показывал своей феноменальный уровень..... а сейчас мы видим реальные покупки итальянца в виде Мораты,и Батшуайи в нападение.........