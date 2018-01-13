Конте: «Слова Моуриньо меня не заботят. Сплю я очень хорошо»

Главного тренера «Челси» Антонио Конте попросили прокомментировать слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, заявившего, что он чувствует по отношению к итальянцу презрение:

«Моуриньо сказал, что заканчивает с этой историей? Это верно и для меня. Не знаю, мне ли он это адресовал, но меня это не заботит. Сплю я очень хорошо».