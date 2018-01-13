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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 4.6 4.1 1.67
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 2.9 3.7 2.25
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.38 5 7.5
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.42 4.6 7.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Конте: «Слова Моуриньо меня не заботят. Сплю я очень хорошо»

вчера, 21:13

Главного тренера «Челси» Антонио Конте попросили прокомментировать слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, заявившего, что он чувствует по отношению к итальянцу презрение:

«Моуриньо сказал, что заканчивает с этой историей? Это верно и для меня. Не знаю, мне ли он это адресовал, но меня это не заботит. Сплю я очень хорошо».

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:33
Последнее слово за Конте
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 01:10
DXTK
DXTK ответил Romeo 777
вчера в 23:56
Romeo 777:
Моур сам себя слил, это ты походу не помнишь, как начался сезон, он наверно только с сантехником не успел поссориться. Это же надо было так довести команду, чтобы практически вся команда отвернулась от тебя, а Коста и вовсе в открытую швырял манишку в этого человека. Ладно это был бы единичный случай, но практически то же самое произошло и в Реале. Конте же по факту поменяв игровую схему, восстановил команду и выиграл чемпионат. Это именно его победа. Косту продали, и считаю, что правильно сделали, каким бы он не был забивным напом, не стоило зимой в тайне от клуба вести переговоры, с этого всё и началось, Коста теперь играет там, где и хотел играть, о чем говорил, практически в любом интревью, что как плохо ему в дождливой Англии. Матич, ему был предложен контракт на прежних условиях, он захотел больше денег, Челси не дал, МЮ дал + гарантировал игровое время. Да и смысл его было держать в команде, если он ещё годом ранее хотел уйти. Батштуайи кстати - это не покупка Конте, его как обычно купило руководство. Мората за 58 млн.фунтов, на сегодняшний день он и на 20 не играет (на рынке и выбора то особо не было). Лукаку бы не потянули, ему МЮ платит 250 тыс.фунтов в неделю(таких ЗП у нас нету), к тому же чтобы его купить отдали 75 млн.фунтов + Руни. Бакайоко, то хорошо играет (как в матче против МЮ, когда на пару с Канте сожрали Матича и Эрреру), то проваливается. О покупках можно долго говорить. Да и вообще, не с проста в недавнем интервью Конте в очередной раз сказал, что ему редко, когда покупают игроков по его списку. У него с летнего ТО с руководством Челси разногласия по этому поводу, и те слухи о его уходе/увольнении пошли тогда именно из-за этого.
ну раз Конте не виноват в результатах и трансферах команды, тогда кто крайний? - неужели Мавриньо влияет на команду с растояния?

вот у Моура оказалась крайний мед работник в Челси, сейчас мальчики подающие мячи в МЮ....... а у Конте кто?
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 23:31
Результаты "Челси" после того, как Конте вступил в трэшток с Моуринью:

Арсенал - Челси 2:2
Норвич - Челси 0:0
Челси - Арсенал 0:0
Челси - Лестер 0:0
Romeo 777
Romeo 777 ответил DXTK
вчера в 22:55
DXTK:
ну видимо ты не помнишь как болеллы на стадионе писали плакаты - Азар и Ко крысы которые слили Мавриньо PS Косту продали, Матича отдали......эти игроки при португальце играли и также побеждали, без них мы видим куда поплыл итальянец...... а насчет покупки Канте.....ну это добрый жест от Раньери вам и все, а не гениальный трансфер от Конте, при этом Нголо и с Лестером побеждал и показывал своей феноменальный уровень..... а сейчас мы видим реальные покупки итальянца в виде Мораты,и Батшуайи в нападение.........
Моур сам себя слил, это ты походу не помнишь, как начался сезон, он наверно только с сантехником не успел поссориться. Это же надо было так довести команду, чтобы практически вся команда отвернулась от тебя, а Коста и вовсе в открытую швырял манишку в этого человека. Ладно это был бы единичный случай, но практически то же самое произошло и в Реале.
Конте же по факту поменяв игровую схему, восстановил команду и выиграл чемпионат. Это именно его победа.

Косту продали, и считаю, что правильно сделали, каким бы он не был забивным напом, не стоило зимой в тайне от клуба вести переговоры, с этого всё и началось, Коста теперь играет там, где и хотел играть, о чем говорил, практически в любом интревью, что как плохо ему в дождливой Англии.
Матич, ему был предложен контракт на прежних условиях, он захотел больше денег, Челси не дал, МЮ дал + гарантировал игровое время. Да и смысл его было держать в команде, если он ещё годом ранее хотел уйти.
Батштуайи кстати - это не покупка Конте, его как обычно купило руководство. Мората за 58 млн.фунтов, на сегодняшний день он и на 20 не играет (на рынке и выбора то особо не было). Лукаку бы не потянули, ему МЮ платит 250 тыс.фунтов в неделю(таких ЗП у нас нету), к тому же чтобы его купить отдали 75 млн.фунтов + Руни.
Бакайоко, то хорошо играет (как в матче против МЮ, когда на пару с Канте сожрали Матича и Эрреру), то проваливается. О покупках можно долго говорить.
Да и вообще, не с проста в недавнем интервью Конте в очередной раз сказал, что ему редко, когда покупают игроков по его списку. У него с летнего ТО с руководством Челси разногласия по этому поводу, и те слухи о его уходе/увольнении пошли тогда именно из-за этого.
DXTK
DXTK ответил Romeo 777
вчера в 22:03
Romeo 777:
"багаж" разваленной команды, закончивший сезон на 10 месте.
ну видимо ты не помнишь как болеллы на стадионе писали плакаты - Азар и Ко крысы которые слили Мавриньо

PS Косту продали, Матича отдали......эти игроки при португальце играли и также побеждали, без них мы видим куда поплыл итальянец...... а насчет покупки Канте.....ну это добрый жест от Раньери вам и все, а не гениальный трансфер от Конте, при этом Нголо и с Лестером побеждал и показывал своей феноменальный уровень..... а сейчас мы видим реальные покупки итальянца в виде Мораты,и Батшуайи в нападение.........
Romeo 777
Romeo 777 ответил DXTK
вчера в 21:57
DXTK:
Мавриньо прав что назвал тебя физруком, на чужом багаже стал чемпионом.
"багаж" разваленной команды, закончивший сезон на 10 месте.
112910415
112910415
вчера в 21:31
хм...надо бы проснуться, да и команду разбудить!
DXTK
DXTK
вчера в 21:24
Мавриньо прав что назвал тебя физруком, на чужом багаже стал чемпионом.
cannongun
cannongun
вчера в 21:19
"Сплю я очень хорошо" (нет)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 21:14
Я бы плохо спал, зная что слил 70 миллионов в сортир
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