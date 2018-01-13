Карвахаль: «Ситуация очень сложная, но те, кто не верят в этот „Реал“, могут уходить»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал поражение от «Вильярреала» в матче 19-го тура Примеры:

«Мы не были вознаграждены за ту работу, что проделывали на поле на протяжении 90 минут.

Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у соперника, но мы поплатились за усталость.

Ситуация очень сложная, но те, кто не верят в эту команду, могут уходить».