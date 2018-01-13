Карвахаль: «Ситуация очень сложная, но те, кто не верят в этот „Реал“, могут уходить»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал поражение от «Вильярреала» в матче 19-го тура Примеры:
«Мы не были вознаграждены за ту работу, что проделывали на поле на протяжении 90 минут.
Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у соперника, но мы поплатились за усталость.
Ситуация очень сложная, но те, кто не верят в эту команду, могут уходить».
Проблема тут не в тренере, а в первую очередь в игроках. После всевозможных кубков и оглушительного сезона все почувствовали себя непобедимыми, и стали играть впол ноги. Вина Зидана только в том что, он дал эту возможность, дал им расслабиться.
Будет сложно собрать команду прошлого сезона. Если он хочет поднять хоть какой-то кубок над головой, то за очень короткое время ему придется внести серьезные изменения, достучаться до каждого , не смотря на статус и эгоизм.
Проблема тут не в тренере, а в первую очередь в игроках. После всевозможных кубков и оглушительного сезона все почувствовали себя непобедимыми, и стали играть впол ноги. Вина Зидана только в том что, он дал эту возможность, дал им расслабиться.
Будет сложно собрать команду прошлого сезона. Если он хочет поднять хоть какой-то кубок над головой, то за очень короткое время ему придется внести серьезные изменения, достучаться до каждого , не смотря на статус и эгоизм.
Но это говорит игрок Реала, клуба, которому каждый сезон нужны трофеи...!
У Реала, не просто спад, у Реала просто крах идет, и в этом виноваты как сами игроки, так и тренер.
Но это говорит игрок Реала, клуба, которому каждый сезон нужны трофеи...!
У Реала, не просто спад, у Реала просто крах идет, и в этом виноваты как сами игроки, так и тренер.
Нужны покупки уже в это трансферное окно . Есть как минимум две слабые позиции, нужен защитник уровня Пепе и центральный нападающий - Мбаппе(выкрасть у ПСЖ ; ) Кейн или на 3-4 сезона Обамеянг или Кавани .
Нужны покупки уже в это трансферное окно . Есть как минимум две слабые позиции, нужен защитник уровня Пепе и центральный нападающий - Мбаппе(выкрасть у ПСЖ ; ) Кейн или на 3-4 сезона Обамеянг или Кавани .