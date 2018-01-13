Маскерано: «Был близок к переходу в „Наполи“»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано рассказал, что в 2014 году он мог перейти в «Наполи», которым тогда руководил Рафаэль Бенитес.

«Я хотел покинуть „Барселону“ в 2014 году и мог перебраться в „Наполи“, но руководство клуба меня не отпустило. Они сказали мне, что рассчитывают на меня. Но хочу отметить, что я был очень заинтересован в том, чтобы вновь поработать с Бенитесом», - сказал Маскерано.

Ранее сообщалось, что Маскерано этой зимой может перейти в китайский «Хебей Чайна Форчун».