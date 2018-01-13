Шевченко: «Ротань поможет киевскому „Динамо“»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал переход Руслана Ротаня в киевское «Динамо».

«Я хочу поздравить не только его, но и „Динамо“. Считаю, что это хороший трансфер для киевского клуба. Уверен, что Руслан поможет динамовцам. Профи до мозга костей, для молодежи он точно будет примером во всем.

В игре коллектива появится больше тактических вариантов. Главное, чтобы физически Ротань выдержал, но, судя по той форме, в которой он приезжал в сборную, с этим проблем быть не должно. В общем, в адрес нашего капитана могу сказать только теплые слова», - сказал Шевченко.