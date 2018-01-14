«Валенсия» обыграла «Депортиво»

«Валенсия» одержала победу над «Депортиво» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Ла Корунья, стадион «Риасор»
«Депортиво» - «Валенсия» 1:2 (0:1)
Голы: Андоне 88 - Гедеш 37, Родриго 64.
«Депортиво»: Рубен, Альбентоса, Луизиньо, Сидней, Борхес (Чолак 52), Гильерме, Москера (Вальверде 70), Хунфран, Адриан, Андоне, Перес.
Главный тренер: Кристобаль Паралло.
«Валенсия»: Нето, Везу, Гайя, Гарай, Паулиста, Коклен (Монтойя 83), Максимович, Парехо, Гедеш, Мина (Вьетто 74), Родриго (Дзадза 81).
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Москера 47, Парехо 63.
Судья: Хавьер Рохас.
Ранее «Реал» уступил «Вильярреалу» на «Сантьяго Бернабеу».
Мадрид в слезах🤣
Мадрид в слезах🤣