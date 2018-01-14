Африканская страна выразила готовность принять у себя чемпионат мира-2026

Министр промышленности Марокко Мулай Хафид Элалами обратился в ФИФА от имени короля Мохамеда VI с предложением провести чемпионат мира 2026 года в этой стране. Марокканцы готовы подать совместную заявку на проведение мундиаля вместе с испанцами, однако такое решение будет противоречить принятой политике ротации континентов.

Это будет уже пятая попытка Марокко побороться за право провести чемпионат мира (в 1994, 1998, 2006 и 2010 годах они были неудачными). Добавим, что на данный момент готовность провести ЧМ-2026 выразили США, сформировавшие объединенную заявку с Канадой и Мексикой.

Напомним, что чемпионат мира-2026 года станет первым мундиалем, в финальной части которого примут участие 48 сборных.