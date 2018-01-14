Моуриньо не исключает трансферы в МЮ этой зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о трансферной политике «красных дьяволов»:

«Наш состав строился с расчетом на то, что в январе нам не понадобятся новые игроки. Такая у нас была идея, и я разделяю данную позицию с руководством клуба - обычно инвестиции делаются летом.

Баланс в составе достигается летом, если, конечно, вы не стали заложником какой-либо дикой ситуации - травмы или необходимость срочно провернуть какую-то сделку. Но бывает, что трансферы могут случиться и зимой: если у вас есть отличная возможность усилиться, то вы постараетесь воспользоваться ей. Однако я доволен составом команды, мне нравятся мои игроки. Чем больше времени я провожу с ними, тем больше они мне нравятся.

Допустим, что на лето у нас запланированы три цели - защитник, полузащитник и игрок линии атаки. Если зимой мы сможем подписать одну из этих целей, то летом математика будет простой: три минус один».

Напомним, манкукнианцам приписывают интерес к нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу.