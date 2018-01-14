Сутормин: «„Оренбург“ - это серьёзная, боевая команда с большими задачами»

Бывший полузащитник «Волгаря» Алексей Сутормин, который на днях стал игроком «Оренбурга», поделился первыми впечатлениями о своем переходе.



«Эмоции от перехода только положительные. Хочу сказать спасибо „Волгарю“ за то время, которое провёл в этой команде. Сейчас очень рад присоединиться к „Оренбургу“, который в прошлом году выступал в РФПЛ, а сейчас занимает лидирующие позиции в ФНЛ. Это серьёзная, боевая команда с большими задачами. Постараюсь помочь решить их. Из своих новых партнёров знаком с Артёмом Поповым, в молодёжной сборной пересекались с Димой Ефремовым. Мы находимся сейчас на сборе, так что будет время познакомиться со всеми и всё будет отлично!»



Напомним, что недавно полузащитник «Волгаря» Дмитрий Кабутов стал игроком «СКА-Хабаровска».