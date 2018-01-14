Ян МакГэрри: «„Манчестер Юнайтед“ на бумаге является фаворитом в борьбе за Фреда»

Знаменитый футбольный журналист Ян МакГэрри считает, что «Манчестер Юнайтед» является фаворитом по отношению к «Манчестер Сити» в борьбе за полузащитника «Шахтера» Фреда.



«Я бы сказал, что „Манчестер Юнайтед“ на бумаге является фаворитом в борьбе за Фреда. Однако у „Манчестер Сити“ есть бразильцы в команде, это помогло бы ему с адаптацией. И, как мы знаем, карманы у „горожан“ бездонные.



Но „Юнайтед“ больше нуждается в качественном полузащитнике, чем „Сити“. Поэтому я считаю, что МЮ - фаворит в этом противостоянии».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил 50 млн евро за Фреда.