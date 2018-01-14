Кокорин: «Может, Манчини, если уйдёт из „Зенита“, и меня с собой заберёт!»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как провел отпуск, а также прокомментировал слова главного тренера команды Роберто Манчини:
«Отдохнул отлично: сначала в Дубае, потом на островах. В Дубае в этом году не сильно жарко, поэтому и работать на сборе там будет комфортно.
Как мне Северная Осетия (Кокорин гостил там на свадьбе Алана Чочиева)? Бомба, свадьба удалась.
Если Манчини назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это лучшая похвала, которая только может быть. Слухи о том, что Манчини может уйти, которые распространяет английская пресса, на меня не влияют. На Манчини, наверное, могут. Может, и меня с собой заберет!»
А мы молчать не будем. Да, в Зените никто не играет за Зенит, в Зените люди играют за деньги. Если за Спартаком и ЦСКА есть история, то за Зенитом лишь Газпром. А петербургский футбол, который, безусловно, есть, находится по адресу "Динамо СПБ".
Пока я пишу этот текст, а вы платите налоги, Луческу и Боаш продолжают получать ВАШИ деньги, ведь Зенит на содержании у государства в отличие от Спартака и Краснодара. Как дать оценку такому положению вещей? Кокорин ее уже дал. Зенит воспитывает Денисовых и Кокориных, которые ненавидят Россию и готовы сбежать куда угодно, если Газпром перестанет платить.
Да, Мутко явно скоро уйдет, и это хорошо для нашего футбола. Но пока есть зенит - наш футбол будет страдать: в Питере нет своей школы, зато есть стадион-космический корабль и неконкурентноспособный сверхдорогой состав. Зенит - пример российскому футболу, как не надо развиваться. Пока есть Зенит, футбола у нас не будет. Недаром Мутко - это бывший президент ФК Зенит.
А мы молчать не будем. Да, в Зените никто не играет за Зенит, в Зените люди играют за деньги. Если за Спартаком и ЦСКА есть история, то за Зенитом лишь Газпром. А петербургский футбол, который, безусловно, есть, находится по адресу "Динамо СПБ".
Пока я пишу этот текст, а вы платите налоги, Луческу и Боаш продолжают получать ВАШИ деньги, ведь Зенит на содержании у государства в отличие от Спартака и Краснодара. Как дать оценку такому положению вещей? Кокорин ее уже дал. Зенит воспитывает Денисовых и Кокориных, которые ненавидят Россию и готовы сбежать куда угодно, если Газпром перестанет платить.
Да, Мутко явно скоро уйдет, и это хорошо для нашего футбола. Но пока есть зенит - наш футбол будет страдать: в Питере нет своей школы, зато есть стадион-космический корабль и неконкурентноспособный сверхдорогой состав. Зенит - пример российскому футболу, как не надо развиваться. Пока есть Зенит, футбола у нас не будет. Недаром Мутко - это бывший президент ФК Зенит.