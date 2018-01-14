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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Кокорин: «Может, Манчини, если уйдёт из „Зенита“, и меня с собой заберёт!»

сегодня, 11:00

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как провел отпуск, а также прокомментировал слова главного тренера команды Роберто Манчини:

«Отдохнул отлично: сначала в Дубае, потом на островах. В Дубае в этом году не сильно жарко, поэтому и работать на сборе там будет комфортно.

Как мне Северная Осетия (Кокорин гостил там на свадьбе Алана Чочиева)? Бомба, свадьба удалась.

Если Манчини назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это лучшая похвала, которая только может быть. Слухи о том, что Манчини может уйти, которые распространяет английская пресса, на меня не влияют. На Манчини, наверное, могут. Может, и меня с собой заберет!»

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Все комментарии
Mirajj
Mirajj
сегодня в 20:31
В сборную Италии?ага))
Juve14
Juve14
сегодня в 18:34
Кокоша умелый футболист, просто тупой! Ему бы симбиоз ума и физики, талант бы выстрелил. Это менталитет русский, выпендрежный!
Фата лист
Фата лист
сегодня в 15:58
В сборную Италии?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:47
Я думаю, что так думают все игроки Зенита и болельщики этой команды тоже. Наверно и Генчик был бы не против.....
Kerri
Kerri
сегодня в 14:07
Мечты, мечты....
Коля58
Коля58 ответил Mяyчeло
сегодня в 14:06
Mяyчeло:
Здравствуйте Сир, я не узнал Вас сначала, скажите, Сир. Почему Вы стесняетесь своего цвета?
Так вы нам Моисеева и Трубача не клейте! )) Это ваши ребята, Тарасовские! )) Тоже любят целоваться ))
Свиняка
Свиняка
сегодня в 14:02
Да кому ты нужен кроме бомжей, клоун?)))
112910415
112910415
сегодня в 13:58
всё как раньше
умный парень
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:51
Профессионализм из всех дыр так и прет из Кокорина.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:39
Он тебе и сарафан купит новый ))))
Hako-Ly
Hako-Ly
сегодня в 13:33
Кажется, курочка готова покинуть насиженное место:3
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:27
Кокорин - топ.....
Так затроллить всех своих недоброжелателей....

Многие от безделья пальцы об клавиатуру стёрли пытаясь очернить парня...))))
А он клал на них.....и продолжает быть назло им успешным и счастливым...))\

Браво Саня !!!!!!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:24
Похоже на письмо Ваньки Жукова из рассказа А. Чехова...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил d_fincher
сегодня в 13:18
d_fincher:
Фанат Зенита, когда смотрит на эту новость, думает: молчи, дурак, ну кто тебе слово-то дал, молчи!!! А мы молчать не будем. Да, в Зените никто не играет за Зенит, в Зените люди играют за деньги. Если за Спартаком и ЦСКА есть история, то за Зенитом лишь Газпром. А петербургский футбол, который, безусловно, есть, находится по адресу "Динамо СПБ". Пока я пишу этот текст, а вы платите налоги, Луческу и Боаш продолжают получать ВАШИ деньги, ведь Зенит на содержании у государства в отличие от Спартака и Краснодара. Как дать оценку такому положению вещей? Кокорин ее уже дал. Зенит воспитывает Денисовых и Кокориных, которые ненавидят Россию и готовы сбежать куда угодно, если Газпром перестанет платить. Да, Мутко явно скоро уйдет, и это хорошо для нашего футбола. Но пока есть зенит - наш футбол будет страдать: в Питере нет своей школы, зато есть стадион-космический корабль и неконкурентноспособный сверхдорогой состав. Зенит - пример российскому футболу, как не надо развиваться. Пока есть Зенит, футбола у нас не будет. Недаром Мутко - это бывший президент ФК Зенит.
У многих накипело также как и у тебя! Но эту систему не сломать, т.к. она дает возможность грандиозных откатов за счет Газпрома, а значит и за счет казны, т.е. всех нас. Там слишком большие деньги крутятся!
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 13:15
Неужели Кокорину Павлик Мамаев перестал нравиться ? И он готов рвануть за Роберто? Ветреный мальчик однако Кокоша!
Верг
Верг
сегодня в 13:09
коко шанель хочет перестать быть бомжом и сбежать из помойки
145532
145532
сегодня в 13:02
Если только в Китай
Брулин
Брулин
сегодня в 13:02
В сборную Австралии....
kastet2008
kastet2008 ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:00
Я если честно ,тоже никогда не понимал !
Как в спартаковских фанах могут быть расисты ?!
Или даже те же скины .это парадокс
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 12:58
Скоро из Зинаиды Бестрофеевны начнется массовая миграция
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:53
Скорей бы оба свалили
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 12:49
после Зенита Манчини позовут только в Африку или в Азию!
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 12:45
Артема Алибабаевича при побеге не забудьте
ermak6448
ermak6448
сегодня в 12:29
Шура!
Боже мой, Я вас умоляю...
Выкиньте Эту мысль из головы....
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 12:27
да, как-то двусмысленно звучит "заберёт меня с собой"... видать сильно задолбался парень в Зените
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:24
Видно,что Сашке Зенит уже поперек горла,хочет поскорее сбежать оттуда,даже с Манчини...
Saang
Saang
сегодня в 12:14
Мнда-а... Я хейтер Зенита но словарного запаса для описания этого создания мне не завезли...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 12:07
Фанат Зенита, когда смотрит на эту новость, думает: молчи, дурак, ну кто тебе слово-то дал, молчи!!!

А мы молчать не будем. Да, в Зените никто не играет за Зенит, в Зените люди играют за деньги. Если за Спартаком и ЦСКА есть история, то за Зенитом лишь Газпром. А петербургский футбол, который, безусловно, есть, находится по адресу "Динамо СПБ".

Пока я пишу этот текст, а вы платите налоги, Луческу и Боаш продолжают получать ВАШИ деньги, ведь Зенит на содержании у государства в отличие от Спартака и Краснодара. Как дать оценку такому положению вещей? Кокорин ее уже дал. Зенит воспитывает Денисовых и Кокориных, которые ненавидят Россию и готовы сбежать куда угодно, если Газпром перестанет платить.

Да, Мутко явно скоро уйдет, и это хорошо для нашего футбола. Но пока есть зенит - наш футбол будет страдать: в Питере нет своей школы, зато есть стадион-космический корабль и неконкурентноспособный сверхдорогой состав. Зенит - пример российскому футболу, как не надо развиваться. Пока есть Зенит, футбола у нас не будет. Недаром Мутко - это бывший президент ФК Зенит.
Shagrath82
Shagrath82 ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:03
AntiherQ1488:
Интересная тема для размышлений, они смеются над неграми у нас, сами не берут негров, все об этом молчат, а потом обзывают НАС расистами. У меня это не клеится в голове. Как это объяснить?
Ну как... для начала лишат возможности выступать в еврокубках.. соответствено хорошие игроки не поедут и все вменяемые будут стараться сбежать. Поэтому или негры или вторая лига..
cska plus
cska plus
сегодня в 12:02
Кокошка перепил шампани.
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