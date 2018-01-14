Кокорин: «Может, Манчини, если уйдёт из „Зенита“, и меня с собой заберёт!»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как провел отпуск, а также прокомментировал слова главного тренера команды Роберто Манчини:

«Отдохнул отлично: сначала в Дубае, потом на островах. В Дубае в этом году не сильно жарко, поэтому и работать на сборе там будет комфортно.

Как мне Северная Осетия (Кокорин гостил там на свадьбе Алана Чочиева)? Бомба, свадьба удалась.

Если Манчини назвал меня суперзвездой, то мне очень приятно. Это лучшая похвала, которая только может быть. Слухи о том, что Манчини может уйти, которые распространяет английская пресса, на меня не влияют. На Манчини, наверное, могут. Может, и меня с собой заберет!»