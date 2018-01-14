Нобоа: «Хочу продолжать играть в „Зените“, но посмотрим, что скажет Манчини»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа, которому предрекают скорый уход из клуба, поведал о том, как он провел отпуск, а также признался, что хочет и дальше выступать за «Зенит»:

«Отпуск прошел хорошо, дома с семьей. Перед отлетом был в медицинском центре в Эквадоре, потому что у меня проблемы с зубами — четыре вырвали. На медосмотре для меня самое тяжелое – это велосипед. 10 минут продолжается!

Сейчас я в „Зените“. Посмотрим на первый сбор, что будут говорить тренер, президент, спортивный директор. Сейчас были выходные и, конечно, даже мой агент ни с кем не общался. Я же хочу продолжать играть в „Зените“ и показать себя. Посмотрим, что скажет Манчини».