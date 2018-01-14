Гвардиола признался, что является поклонником игры «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выделил «Тоттенхэм» как ярко играющую команду в Англии, за футболом которой самому каталонцу приятно наблюдать:
«„Тоттенхэм“ может терять очки. Но всегда, когда я смотрю матчи с их участием, я вижу, как классно они играют.
Посмотрите на статистику „шпор“ - всегда по 25-27 ударов.
Они всегда действуют высоко, стараются играть комбинационно. Лично мне как футбольному болельщику это нравится».
Напомним, вчера «Тоттенхэм» растерзал «Эвертон» в матче чемпионата Англии.