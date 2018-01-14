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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 49’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Сын Фергюсона: «Что я могу поделать с таким судейством? Мне застрелить арбитров?»

сегодня, 12:43
Донкастер РоверсЛоготип футбольный клуб Донкастер Роверс1 : 1Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут АргайлМатч завершен

Главный тренер «Донкастер Роверс» Даррен Фергюсон, сын легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, после матча против «Плимут Аргайл» (1:1) обрушился с критикой на судей, решивших не назначать пенальти в ворота гостей в одном из эпизодов встречи:

'Это просто вопиющий случай! Тут и думать нечего.

Лайнсмен видел, что пенальти был. Он видел эпизод. Такие слабые у нас арбитры. Выполняй свою работу и поставь пенальти. Чистейший пенальти. При этом соперник забил с нарушением правил. В конце встречи лайнсмен еще и посмеялся над всем этим.

Это отвратительно, отвратительный уровень судейства. Не увидеть такой пенальти - это позор. С меня хватит.

Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? А что я могу сделать? Застрелить их? Хорошая идея".

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил кукарекающий барсук
сегодня в 20:40
Жалкое подобие оригинала.
Размножаетесь как тараканы!!!
hoper
hoper ответил заDOOMчивый
сегодня в 16:06
заDOOMчивый:
с такими репликами,пора уже ставить у руля МЮ,а то что то рефери не жалуют в последнее время Красных деликатесами,во времена САФа они через раз к столу подавали
Смени пластинку,Этой песне лет сто.А вот доказательств ни к у я
Juve14
Juve14
сегодня в 15:38
Батя у него тоже довольно эмоциональный
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Apsny
сегодня в 15:19
Да,не всем же видно то что видел Айтекин и Эвребе
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук
сегодня в 15:17
Можно просто снять юбку в нужном кабинете
ДСА
ДСА
сегодня в 15:03
А неплохая идея.
artsinalex
artsinalex
сегодня в 14:53
Да у нас судейство походу в разы лучше. Вон в Италии оказывается лучший судья Джанлука Рокки, это тот увалень, который нам с испанцами два левых пенделя поставил.
Свиняка
Свиняка
сегодня в 14:05
Да закидай их бутсами просто)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:01
с такими репликами,пора уже ставить у руля МЮ,а то что то рефери не жалуют в последнее время Красных деликатесами,во времена САФа они через раз к столу подавали
Saang
Saang ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 13:56
Виталик ManUtd Rus:
Одного застрелишь - другой уже подумает хорошо в спорном эпизоде )))
Колумбийский вариант работы с арбитрами всегда самый выигрышный))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 13:52
Одного застрелишь - другой уже подумает хорошо в спорном эпизоде )))
Saang
Saang
сегодня в 13:46
Давайте поможем человеку и скинемся по 50...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:44
А это уже угроза убийством!Сейчас судья напишет заяву, закроется дома, наймёт психолога и в суд подаст
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 13:30
Раз идея хорошая,то воплоти ее в жизнь ..... Это лишь послематчевые эмоции
Филипповых
Филипповых
сегодня в 13:22
Как в расии.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:19
Замашки СС какие-то, у Фергюсона младшего. А вообще, обычно природа отдыхает на детях великих людей. Тут мне кажется не исключение.
Apsny
Apsny
сегодня в 12:58
Откуда ему знать что другие видят.
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 12:52
...застрелить человека ? ...это типа шутка ?...а таящий шоколад на солнце это - расизм ?...
...ну-ну.......
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:47
бухой наверно
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:45
Эмоции...
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