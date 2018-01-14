Сын Фергюсона: «Что я могу поделать с таким судейством? Мне застрелить арбитров?»

Главный тренер «Донкастер Роверс» Даррен Фергюсон, сын легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, после матча против «Плимут Аргайл» (1:1) обрушился с критикой на судей, решивших не назначать пенальти в ворота гостей в одном из эпизодов встречи:

'Это просто вопиющий случай! Тут и думать нечего.

Лайнсмен видел, что пенальти был. Он видел эпизод. Такие слабые у нас арбитры. Выполняй свою работу и поставь пенальти. Чистейший пенальти. При этом соперник забил с нарушением правил. В конце встречи лайнсмен еще и посмеялся над всем этим.

Это отвратительно, отвратительный уровень судейства. Не увидеть такой пенальти - это позор. С меня хватит.

Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? А что я могу сделать? Застрелить их? Хорошая идея".