«Эвертон» следит за атакующим полузащитником «Вест Хэма»

По данным источника, «Эвертон» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Вест Хэма» Мичейла Антонио.



Универсальный игрок атакующей линии «Вест Хэма» Антонио довольно часто используется в качестве центрального нападающего и доказал, что эффективно может использовать свои навыки в завершающей стадии игры. Сообщается, что «ириски» нуждаются именно в таком футболисте. Ориентировочная трансферная стоимость 27-летнего игрока составляет 20 миллионов фунтов.



Напомним, что Мичейл Антонио минувшей весной продлил контракт с «Вест Хэмом».