Наставник «Тулузы» пропустит матч с «Сент-Этьеном» из-за проблем с сердцем

Главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпраз пропустит сегодняшний матч 20-го тура французского чемпионата против «Сент-Этьена» из-за проблем с сердцем.



«Паскаль Дюпраз испытывает чувство недомогания. В качестве меры предосторожности медицинский персонал решил, что руководителю команды стоит пройти медицинские тесты», - говорится в сообщении.



Позже сам наставник написал в своем Твиттере: «Спасибо всем за беспокойство. Меня поразила огромная усталость. Я вернусь в начале следующей недели, за игрой буду следить в качестве зрителя».



Напомним, что Паскаль Дюпраз возглавил «Тулузу» в марте 2016 года.